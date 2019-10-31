مدير مشروعات الخدمة الوطنية: منتجات المصانع تغطي احتياجات السوق

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

اللواء مصطفى أمين

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية "بناء على توجيهات سيادة الرئيس يسعى جهاز الخدمة الوطنية لأن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات التي تدعم وتتماشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر، حيث قامت شركات الجهاز ولا تزال تقوم بتنفيذ المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالأمن الغذائي بصوره المختلفة كاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والزراعات المحمية في البيوت الزراعية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض الصناعات الغذائية المكملة لها".

وأضاف "أن ما تم تنفيذه بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من مشروعات وأنشطة خلال عامي 2018 و 2019 فقط وفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي ومن مختلف محافظات مصر".وأشار إلى أنه في أغسطس الماضي "شرفت شركة النصر للكيماويات الوسيطة إحدى شركات الجهاز



وأضاف "أن ما تم تنفيذه بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من مشروعات وأنشطة خلال عامي 2018 و 2019 فقط وفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي ومن مختلف محافظات مصر".



وأشار إلى أنه في أغسطس الماضي "شرفت شركة النصر للكيماويات الوسيطة إحدى شركات الجهاز بافتتاح سيادتكم للمجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يتكون من 9 مصانع واليوم نشرف بافتتاح إنجاز جديد من أجل مصر من إنجازات شركة النصر للكيماويات الوسيطة في أبو رواش بالجيزة، يتمثل في مصنعين أحدهما لإنتاج الغازات الطبية والصناعية والآخر لإنتاج مادة فوق الهيدروجين".



وأوضح أنه تم إنشاء المصنعين على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة مجمع مصانع الشركة بـ"أبورواش" ليصبح إجمالي عدد المصانع في هذا المجمع 19 مصنعا وإجمالي عدد مصانع الشركة في مختلف مواقعها بالجيزة والفيوم والعين السخنة 37 مصنعا تنتج العديد من أنواع الأسمدة والمبيدات والكيماويات والغازات الطبية والصناعية المختلفة.



ولفت إلى أنه يعد مصنع الغازات الطبية والصناعية الجاري افتتاحه اليوم هو المصنع الثالث لدى الشركة في مجال إنتاج الغازات الطبية والصناعية وتتعاظم أهمية منتجات هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلي منها، وأهمها الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية وذلك في ظل التزايد المستمر على المنتج المتميز الخاص بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بالإضافة إلى أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.



وأشار إلى أنه تقدر الطاقات الإنتاجية لمصنع الغازات الطبية والصناعية الجديد بنحو 2200 متر مكعب في الساعة من الأكسجين و900 متر مكعب في الساعة من النيتروجين وحوالي 100 متر مكعب في الساعة من غاز الأرجون.



