أمير مرتضى: رفضنا بيع محمود علاء لهذا السبب

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

محمود علاء

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء عرضا لشراء محمود علاء مدافع الفريق، قبل عدة شهور، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: "الزمالك تلقى عرضا في الصيف لضم محمود علاء ولكن رفضنا لحاجة الفريق لخدماته، كما أننا ندرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم".

وأكمل أمير مرتضى: "الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المدير الفني لنادي الزمالك، يركز في الوقت الحالي على متابعة الناشئين والشباب وبالفعل تم تصعيد البعض منهم للفريق الأول". وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من أسباب تعاقد الزمالك مع ميتشو أننا وضعنا خطة خلال الموسم بأن نعتمد على الناشئين والشباب

وأكمل أمير مرتضى: "الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المدير الفني لنادي الزمالك، يركز في الوقت الحالي على متابعة الناشئين والشباب وبالفعل تم تصعيد البعض منهم للفريق الأول".



وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من أسباب تعاقد الزمالك مع ميتشو أننا وضعنا خطة خلال الموسم بأن نعتمد على الناشئين والشباب للتقليل من شراء اللاعبين في ظل ارتفاع الأسعار".



كما فتح نجل رئيس الزمالك الباب أمام عودة لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا" الذي يلعب حاليا في فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، مضيفًا أن "كهربا كان لاعبًا مهما في الفريق، ولم نرغب في رحيله، لكن هو من اتخذ هذه الخطوة" موضحًا أن الباب مفتوح أمام عودته خاصة أنه مقيد بالقائمة.