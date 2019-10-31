رياضة

أمير مرتضى: رفضنا بيع محمود علاء لهذا السبب

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
محمود علاء
محمود علاء
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء عرضا لشراء محمود علاء مدافع الفريق، قبل عدة شهور، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: "الزمالك تلقى عرضا في الصيف لضم محمود علاء ولكن رفضنا لحاجة الفريق لخدماته، كما أننا ندرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم".
وأكمل أمير مرتضى: "الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المدير الفني لنادي الزمالك، يركز في الوقت الحالي على متابعة الناشئين والشباب وبالفعل تم تصعيد البعض منهم للفريق الأول". وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من أسباب تعاقد الزمالك مع ميتشو أننا وضعنا خطة خلال الموسم بأن نعتمد على الناشئين والشباب
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رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
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الشناوي يكشف تفاصيل عرضي أستون فيلا ومانشستر يونايتد

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن قيام نادي أستون فيلا الإنجليزي بمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المحادثات لم ترتقِ للمفاوضات الرسمية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون سبورت. وأوضح الشناوي: "تريزيجيه قال لي إن مدرب الحراس والمدير الفني سألاه عني، خاصة بعدما شاهدني المدير الفني في لقاء جنوب إفريقيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019، ولكنني كنت الاختيار الثاني لأستون في الانتقالات لو لم يضم اختياره الأول، يمكن القول إنني كنت قريبا منهم بنسبة 80%".
مران الأهلي

الأهلي يضم 25 لاعبًا في معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 25 لاعبًا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات، ويستمر لمدة أسبوع، وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن".
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كهربا

الزمالك: كهربا لاعب مهم ونحن في احتياج له

فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، الباب أمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والمحترف في ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، إذا أراد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس. وقال أمير مرتضى منصور: "كهربا لاعب مهم والزمالك في احتياج له، وعندما وقع أول مرة للزمالك كان عقده يمتد لـ4 مواسم قضى منها موسمين ونصف إعارة في الخارج، والباب مفتوح مرة أخرى أمامه إذا أراد العودة للزمالك".
ميتشو

ميتشو: جاهزون لعبور عقبة جينيراسيون

وعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال ميتشو عبر تصريحات تليفزيونية إنه لا ينام من أجل التأهل لدور المجموعات وعبور عقبة جينيراسيون السنغالي بعد قرار إعادة المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وأضاف: "كنت أتمنى خوض لقاء الإياب في موعده وحضور الفريق السنغالي، لكننا جاهزون للمباراة". وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع كل من ميتشو، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، بشأن التطلعات للفترة المقبلة.
الزمالك-وبطل-الصومال (5)

رسميًا.. تغيير وحيد في الجهاز الفني للزمالك

انضم عصام مرعي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بداية من اليوم الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام بجهاز ميتشو بدلا من أيمن عبد العزيز، الذي انتقل بدوره لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
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