الأرصاد: طقس الجمعة معتدل صباحا.. بارد ليلا

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 20 27شبين الكوم 19 26طنطا 19 26دمنهور 17 25الإسكندرية 16 25بلطيم 16 25مطروح 16 26السلوم 17 27سيوة 21 28 بورسعيد 21 25دمياط 20 25الزقازيق 18 26الإسماعيلية