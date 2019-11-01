«الأرق».. أخطاء ترتكبها عند إصابتك بالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو شكل من أشكال الأمراض المزمنة، وبسبب ذلك فإنك قد تكون عرضة للقلق والاكتئاب، خاصة أن هذا الالتهاب لديه دور في الإضرار بالصحة العقلية مثلما يحدث بدنيًّا

تحرير:فيروز ياسر ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

التهاب المفاصل

يعد ألم التهاب المفاصل الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص، ويندرج تحته التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب في الركبة. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل هو الآن السبب الرئيسي فى الإعاقة، لذا تعد معالجة الألم الأولوية، وذلك لأن الإدارة الفعالة لآلام التهاب المفاصل لن تساعد فقط في تقليل الانزعاج الحالي وزيادة الحركة، بل يمكن أن تساعد في منع تفاقم الحالة في المستقبل، ومع ذلك هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها ويمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية الحياة.

1- تجنب ممارسة التمارين الرياضية قد تكون التمارين أقل الأشياء جاذبية عند الشعور بألم المفاصل، ولكنها في الحقيقة تساعدك على الشعور بالتحسن، فممارسة التمارين الرياضية لها عدد لا يُحصى من الفوائد الفسيولوجية والنفسية، بما في ذلك تزييت المفاصل وانخفاض أعراض الاكتئاب. وتدريبات القوة الخاضعة للإشراف