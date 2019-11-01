«الأرق».. أخطاء ترتكبها عند إصابتك بالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو شكل من أشكال الأمراض المزمنة، وبسبب ذلك فإنك قد تكون عرضة للقلق والاكتئاب، خاصة أن هذا الالتهاب لديه دور في الإضرار بالصحة العقلية مثلما يحدث بدنيًّا
يعد ألم التهاب المفاصل الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص، ويندرج تحته التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب في الركبة.
وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل هو الآن السبب الرئيسي فى الإعاقة، لذا تعد معالجة الألم الأولوية، وذلك لأن الإدارة الفعالة لآلام التهاب المفاصل لن تساعد فقط في تقليل الانزعاج الحالي وزيادة الحركة، بل يمكن أن تساعد في منع تفاقم الحالة في المستقبل، ومع ذلك هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها ويمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية الحياة.
1- تجنب ممارسة التمارين الرياضية
قد تكون التمارين أقل الأشياء جاذبية عند الشعور بألم المفاصل، ولكنها في الحقيقة تساعدك على الشعور بالتحسن، فممارسة التمارين الرياضية لها عدد لا يُحصى من الفوائد الفسيولوجية والنفسية، بما في ذلك تزييت المفاصل وانخفاض أعراض الاكتئاب.
وتدريبات القوة الخاضعة للإشراف
1- تجنب ممارسة التمارين الرياضية
قد تكون التمارين أقل الأشياء جاذبية عند الشعور بألم المفاصل، ولكنها في الحقيقة تساعدك على الشعور بالتحسن، فممارسة التمارين الرياضية لها عدد لا يُحصى من الفوائد الفسيولوجية والنفسية، بما في ذلك تزييت المفاصل وانخفاض أعراض الاكتئاب.
وتدريبات القوة الخاضعة للإشراف مفيدة لمرضى التهاب المفاصل؛ لأنها تعزز نمو العضلات وتدعم استقرار المفاصل؛ لذا عند شعورك بالألم أكثر من اللازم يمكنك الذهاب إلى الجيم أو حتى ممارسة المشي البسيط، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
2- تجاهل الذهاب إلى الطبيب بانتظام
سواءً أكنت تنتظر وقتا طويلا لإجراء تشخيص رسمي أم لا ترغب في إزعاج طبيبك، فإن الاختبارات والعلاجات المنتظمة يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا في نوعية حياتك، حيث يمكن لطبيبك وصف الدواء أو التوصية بتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تخفف من آلام التهاب المفاصل وتبطئ تقدم أنواع معينة من المرض.
حتى إن كنت تدير الألم بشكل جيد، فمن المهم أن ترى طبيبك بانتظام، وذلك ليؤكد لك التشخيص الصحيح لأن كل نوع من أنواع التهاب المفاصل لديه نظام العلاج الأمثل.
3- عدم الاهتمام بصحتك العقلية
التهاب المفاصل هو شكل من أشكال الأمراض المزمنة، وبسبب ذلك فإنك قد تكون عرضة للقلق والاكتئاب، خاصة أن هذا الالتهاب لديه دور في الإضرار بالصحة العقلية مثلما يحدث على المستوى البدني.
عندما يصاب الأشخاص الذين لديهم التهاب في المفاصل بالاكتئاب أو القلق، فإنهم يأخذون ضِعف الأيام التي يحتاجون إليها للتعافي؛ لذا فكر في رؤية طبيب مختص بالصحة العقلية، وذلك لأن عدم البحث عن العلاج يقلل من احتمال الامتثال لخطط العلاج، التي بدورها يمكن أن تزيد الألم والالتهاب سوءًا، ما يؤثر سلبًا فى الصحة العقلية.
4- تجنب العلاج بالأعشاب
تؤكد التجارب السريرية أن العلاجات الطبيعية يمكن أن تكون بنفس فاعلية الأدوية الحديثة في علاج آلام المفاصل، كما أن تلك العلاجات التي تتمثل في استخدام الكركم والزيوت العطرية والعلاج بالتدليك ليس لها أي آثار جانبية.
5- لا تأخذ التهاب المفاصل على محمل الجد
هناك فرق بين الأوجاع والآلام المرتبطة بالنشاط البدني والعمر والتهاب المفاصل الفعلي، ففي الوقت الذي تهمل فيه ألمك إذا كنت مدركا بالفعل أنك مصاب بالتهاب المفاصل، فإن هذا التصرف يؤدي إلى تطور المرض؛ لذا يجب السيطرة على حالتك وإجراء تغييرات في نمط الحياة.
6- تناول الأطعمة المصنعة
يعد الالتهاب من أعراض التهاب المفاصل، والأطعمة المعالجة الغنية بالسكر والدهون غير الصحية والصوديوم تسبب الالتهابات؛ لذا من المهم دمج أكبر عدد ممكن من الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، وهي تشمل الخضراوات الورقية والمكسرات والفواكه الطازجة أو المجمدة وزيت الزيتون.
7- عدم إدراك أهمية النوم
النوم هو طريقة الجسم لإصلاح نفسه، حيث يعمل على مكافحة الالتهابات، والحد من التورم، وما لا تعرفه أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل في حاجة إلى المزيد من النوم أكثر من غير المصابين، ولسوء الحظ، يمكن بسهولة فقدان النوم أو صعوبة النوم بوصفه من الآثار الجانبية لآلام التهاب المفاصل، ونتيجة ذلك، لا تتم معالجته.