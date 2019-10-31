رياضة

محمد الشناوي: رفضت الاحتراف من أجل الأهلي

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، إنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما كان لاعبا شابا، ولكن الصفقة توقفت في النهاية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال الشناوي: "قدم النادي البلجيكي عرضا ولم أستطع الحصول على تأشيرة السفر، وبعد ذلك بـ10 أيام استطعت السفر ومكثت شهرا هناك ولكن المفاوضات بين النادي البلجيكي والأهلي لم تتم، وبعد عودتي بعام لم يقيّدني الأهلي بسبب تفضيله أمير عبد الحميد ورمزي صالح في ذلك الوقت ورحلت، ومع رحيلي دخلت في تحدّ خاص مع نفسي بأنني سأعود مجددا للأهلي".
وأكمل محمد الشناوي: "الأهلي هو النادي الذي جلست فيه أكثر ما جلست مع أسرتي، كل شيء تعلمته كان في الأهلي، وانتقلت إلى طلائع الجيش وهناك برزت على الساحة الكروية ومن ثم انتقلت إلى بتروجت لثلاث سنوات قبل العودة للأهلي". وأضاف حارس مرمى المنتخب الوطني: "أحببت طلائع الجيش كثيرا فهو الذي ساعدني على الظهور
اقرأ المزيد
كلوب (1)

رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
محمد الشناوى (3)

الشناوي يكشف تفاصيل عرضي أستون فيلا ومانشستر يونايتد

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن قيام نادي أستون فيلا الإنجليزي بمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المحادثات لم ترتقِ للمفاوضات الرسمية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون سبورت. وأوضح الشناوي: "تريزيجيه قال لي إن مدرب الحراس والمدير الفني سألاه عني، خاصة بعدما شاهدني المدير الفني في لقاء جنوب إفريقيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019، ولكنني كنت الاختيار الثاني لأستون في الانتقالات لو لم يضم اختياره الأول، يمكن القول إنني كنت قريبا منهم بنسبة 80%".
مران الأهلي

الأهلي يضم 25 لاعبًا في معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 25 لاعبًا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات، ويستمر لمدة أسبوع، وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن".
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-فتحى

فتحي: رفضت ملايين بيراميدز والزمالك من أجل الأهلي

قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إنه يتمنى الاعتزال داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه رفض الانضمام لنادي الزمالك مرتين، من أجل الأهلي، كما أنه رفض عرضا من بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري الأخير، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أحمد فتحي: "أنا مستمر في النادي الأهلي حتى يبلغني مسؤولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهودي، وقتها سأقرر ماذا سأفعل، ربما أعتزل، وربما أرحل إلى فريق آخر، لكني أتمنى الاعتزال في الأهلي".
شريف إكرامي

شريف إكرامي: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه يرحب بالتجديد للمارد الأحمر، ويتمنى إنهاء مشواره داخل ناديه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط ولم يشترط على القلعة الحمراء في السابق أن يشارك أساسيا، لكنه يرفض في الوقت نفسه "دور الموظف"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وتابع إكرامي: "فكرت في الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم 2018، ودوري في الفريق حاليا كأحد القادة واللاعبين الكبار، والأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد في الوقت الحالي، فهناك عدد من اللاعبين المميزين في هذا المركز، مثل محمد الشناوي وعلي لطفي".
محمد هاني

محمد هاني: أجيري ظلمني.. ولقاء صن داونز الأسوأ

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما اختار هاني أسوأ مباراة له مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، كان يضمني على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة أساسية وقتها، وشعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر".
كهربا

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]