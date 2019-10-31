محمد الشناوي: رفضت الاحتراف من أجل الأهلي

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، إنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما كان لاعبا شابا، ولكن الصفقة توقفت في النهاية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال الشناوي: "قدم النادي البلجيكي عرضا ولم أستطع الحصول على تأشيرة السفر، وبعد ذلك بـ10 أيام استطعت السفر ومكثت شهرا هناك ولكن المفاوضات بين النادي البلجيكي والأهلي لم تتم، وبعد عودتي بعام لم يقيّدني الأهلي بسبب تفضيله أمير عبد الحميد ورمزي صالح في ذلك الوقت ورحلت، ومع رحيلي دخلت في تحدّ خاص مع نفسي بأنني سأعود مجددا للأهلي".

وأكمل محمد الشناوي: "الأهلي هو النادي الذي جلست فيه أكثر ما جلست مع أسرتي، كل شيء تعلمته كان في الأهلي، وانتقلت إلى طلائع الجيش وهناك برزت على الساحة الكروية ومن ثم انتقلت إلى بتروجت لثلاث سنوات قبل العودة للأهلي". وأضاف حارس مرمى المنتخب الوطني: "أحببت طلائع الجيش كثيرا فهو الذي ساعدني على الظهور

وأكمل محمد الشناوي: "الأهلي هو النادي الذي جلست فيه أكثر ما جلست مع أسرتي، كل شيء تعلمته كان في الأهلي، وانتقلت إلى طلائع الجيش وهناك برزت على الساحة الكروية ومن ثم انتقلت إلى بتروجت لثلاث سنوات قبل العودة للأهلي".



وأضاف حارس مرمى المنتخب الوطني: "أحببت طلائع الجيش كثيرا فهو الذي ساعدني على الظهور في الدوري، وكنت في طريقي أيضا في إحدى الفترات للانتقال إلى الإنتاج الحربي لكن توقف الدوري حال دون ذلك".



وعن عودته للأهلي قال محمد الشناوي: "جاء عرض لي من البرتغال وحينما جاء إليّ عرض الأهلي رفضت الاحتراف من أجل الأهلي للعودة إلى منزلي، والعودة للأهلي كانت أسعد يوم في حياتي".

