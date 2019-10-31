السيسي: القوات المسلحة شريك أساسي في إنجاز المشروعات
تحرير:أ.ش.أ
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش".
وقال الرئيس السيسي في مداخلة، خلال افتتاح المصنعين بـ"أبو رواش": "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".
وأضاف: "مهم أوي كمصريين إننا نعرف إن القوات المسلحة تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني، بالعكس بالمشاركة معهم ولو تكلمنا هنا بنتكلم على مصانع خاصة بالشركة دي، لكن كل القطاع المدني اللي شغال في مصانع القوات المسلحة، اللي هي زي ما شفتم أن في بعض منها منتجات استراتيجية غير مسموح لنا في
وأضاف: "مهم أوي كمصريين إننا نعرف إن القوات المسلحة تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني، بالعكس بالمشاركة معهم ولو تكلمنا هنا بنتكلم على مصانع خاصة بالشركة دي، لكن كل القطاع المدني اللي شغال في مصانع القوات المسلحة، اللي هي زي ما شفتم أن في بعض منها منتجات استراتيجية غير مسموح لنا في مصر إنها تتأثر في أي وقت من الأوقات مش موجودة أو تتوقف لأي مبرر، لأنها حساسة جدا وضرورية جدا، ونقول عليها منتجات أو مواد استراتيجية مهمة، زي موضوع مياه الشرب والغازات الطبية والحاجات الأخرى".
وتابع الرئيس: "المهم إني أقولكم إنه بيعمل في القطاع أو في شركات اللي احنا بنتكلم عليها عشرات الآلاف، وأنا كنت اتكلمت قبل كده في النقطة دي؛ وقلت إن يترى الصوب الزراعية اللي بتكلم عليها "الزراعات المحمية" تفتكروا لما يكون في 10 آلاف فدان صوب زراعية، وأنا بقول عشرة بس مش 40 ألف أو 50 ألف أو 100 ألف، كام شاب وشابة بيشتغلوا فيهم؟ وده اللي يهمنا إننا ندي للناس أمل أنه فيه تغيير وفرص للعمل بشكل أو بآخر، ويهمني برضه إني أقول إن القطاع الخاص مرحب به للشراكة في كل اللي احنا بنقدمه وبنقولكم عليه ده".
واستطرد: "أنا قلت الكلام ده واحنا بنفتتح المشروع بتاع الصوب الزراعية في محمد نجيب، وقلنا يلا اتفضلوا معانا خشوا وشاركوا معانا في هذه الصوب، وأيضا في هذه المصانع، ويمكن يكون السبيل اللي أنا بأكد عليه هنا إن الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهز لطرحها في البورصة لابد أنه يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، يعني لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى في فرصة للمصريين إنهم يكون لهم أسهم فيها في هذه الشركات، وبهذه الطريقة نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات اللي أنا بقول إن فرص نجاحها كويسة".
وأردف: "إذن أنا بقول القطاع الخاص مرحب به لو عايز يشارك وده كلام مش بنقوله سياسة، لا ده كلام حقيقي، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي عايز يتفضل يخش يتفضل يدخل معنا، وأنت ستدخل في مشروع زي ما انتم شايفين في أي مشروع من اللي بيتعمل مشروع انتهى يعني افتتح.. فانت لا هتخش في دراسات جدوى ولا في تراخيص، الحاجة معاك يلا وأنا معاكم وأنا برحب بكده".