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السيسي: القوات المسلحة شريك أساسي في إنجاز المشروعات

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش". وقال الرئيس السيسي في مداخلة، خلال افتتاح المصنعين بـ"أبو رواش": "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".
وأضاف: "مهم أوي كمصريين إننا نعرف إن القوات المسلحة تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني، بالعكس بالمشاركة معهم ولو تكلمنا هنا بنتكلم على مصانع خاصة بالشركة دي، لكن كل القطاع المدني اللي شغال في مصانع القوات المسلحة، اللي هي زي ما شفتم أن في بعض منها منتجات استراتيجية غير مسموح لنا في
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

صالات الجيم والمنشطات السامة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب ، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها. وأكد غلاب أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم علي أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطئ من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدمها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.
تصويت النواب على الموازنة-7

نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.
سد-النهضة (10)

البرلمان العربي يُطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إثيوبيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي ، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري. وأكد "السلمي"، في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مشيرا إلى أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بهذا الشأن.
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الرئيس-السيسى

السيسي: المجاملة فساد.. ومصر قادرة على تحقيق أي حلم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، اليوم الخميس: "بسم الله الرحمن الرحيم، لم تكن هناك كلمة مرتبة لهذا الحدث، لكن نحن في يوم جميل، وهو عبارة عن فكرة تم التفكير بها، ولم أكن وحدي من فكر بها ولكن كان حلم بالقوات المسلحة منذ فترة طويلة، وعندما توليت الوزارة في هذا الوقت تم إتاحة الفرصة لإطلاق هذه الفكرة، ويتم إنشاء كلية طب عسكري، ولكي تصبح الأمور واضحة للجميع نحن قلنا نريد أن نأخذ بيد العلم والمعرفة الطبية من خلال هذه الكلية".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يمنح أنواط الواجب العسكري لأوائل طب القوات المسلحة

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة؛ تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية، وفيما يلي أسماء الطلاب: ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبد الحليم، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم. وأهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الكلية، تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

طلاب طب القوات المسلحة يهدون السيسي درع الكلية

أهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الكلية، تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة. ووجه أحد الطلاب كلمة لرئيس الجمهورية قال خلالها: "السيد الرئيس إننا حين شرفنا بالالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة قد أخذنا على عاتقنا أعظم وأشرف مهمتين هما حماية الوطن والدفاع عن أرضه، ومعالجة وتخفيف الآلام عن أبنائه، واليوم ومع تخرج أول دفعة فنحن على أتم الاستعداد أن نؤدي مهمتنا على الوجه الذي يعزز من شأن ومكانة هذا الوطن".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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