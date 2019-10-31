السيسي: القوات المسلحة شريك أساسي في إنجاز المشروعات

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش". وقال الرئيس السيسي في مداخلة، خلال افتتاح المصنعين بـ"أبو رواش": "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".

وأضاف: "مهم أوي كمصريين إننا نعرف إن القوات المسلحة تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني، بالعكس بالمشاركة معهم ولو تكلمنا هنا بنتكلم على مصانع خاصة بالشركة دي، لكن كل القطاع المدني اللي شغال في مصانع القوات المسلحة، اللي هي زي ما شفتم أن في بعض منها منتجات استراتيجية غير مسموح لنا في