ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده: مين هيدعيله معايا

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

سامي العدل

نشرت "رشا سامي العدل صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إحياء لذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير، الذي يوافق 2 نوفمبر، وعلقت: "عيد ميلاد حبيبي بعد بكرة (السبت)، وهاحتفل معاه بيه وأدعي له كتير"، وتابعت: "مش عايزة أعمله لوحدي عايزة أفاجئه بكل صحابه وحبايبه يكونوا موجودين، ويدعوا له معايا ويبقى أحلى عيد ميلاد ليه في الجنة إن شاء الله، هااااا مين معايا الجمعة نص الليل ندعيله سوا". الفنان سامي العدل ولد في 2 نوفمبر 1946، ساهم في اكتشاف العديد من المواهب، وله عدد كبير من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون.

شارك أشقاءه في العمل الفني، وقرر في منتصف التسعينيات تأسيس ما هو أشبه بالإمبراطورية، وساندهم في تأسيس شركة "العدل جروب"، التي صارت واحدة من كبرى شركات الإنتاج الفني في العالم العربي، وكان أول أعمالها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" (1998)، تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، ثم توالت نجاحات الشركة،