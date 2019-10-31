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ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده: مين هيدعيله معايا

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
سامي العدل
سامي العدل
نشرت "رشا سامي العدل صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إحياء لذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير، الذي يوافق 2 نوفمبر، وعلقت: "عيد ميلاد حبيبي بعد بكرة (السبت)، وهاحتفل معاه بيه وأدعي له كتير"، وتابعت: "مش عايزة أعمله لوحدي عايزة أفاجئه بكل صحابه وحبايبه يكونوا موجودين، ويدعوا له معايا ويبقى أحلى عيد ميلاد ليه في الجنة إن شاء الله، هااااا مين معايا الجمعة نص الليل ندعيله سوا". الفنان سامي العدل ولد في 2 نوفمبر 1946، ساهم في اكتشاف العديد من المواهب، وله عدد كبير من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون.
شارك أشقاءه في العمل الفني، وقرر في منتصف التسعينيات تأسيس ما هو أشبه بالإمبراطورية، وساندهم في تأسيس شركة "العدل جروب"، التي صارت واحدة من كبرى شركات الإنتاج الفني في العالم العربي، وكان أول أعمالها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" (1998)، تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، ثم توالت نجاحات الشركة،
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حمو-بيكا

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: أنا أخوك الصغير وعايز أكل عيش

أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن أسفه للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، وذلك لما بدر منه في مقطع فيديو بثه من داخل نقابة المهن الموسيقية، الأحد الماضي، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن جمهوره من كل فئات المجتمع ويعجبه المحتوي الذي يقدمه، مشيرًا إلى أنه لديه القدرة على إسعاد الجمهور بالأغاني التي يقدمها، قائلًا في رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي: «أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي أني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه».
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«Netflix» تُعلن عن بطل مسلسلها «ما وراء الطبيعة»

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الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني

احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستين، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 28 أكتوبر، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت وهشام الجندى، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا. ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكى، وفانتازيا كورالية لبيتهوفن، لكابريتشيو إسبانى لكورساكوف.
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