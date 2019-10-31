السيسي: «هنشتغل وهنفتتح مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حرب التشكيك وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا" أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة"، مطالبًا الجهات المختصة بالتصدي لحرب الشائعات التى تواجهها مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن النائب العام حارس وحامى الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن المسارات التى كانت فى الدولة فى الماضى كانت تتوافق مع ظروفنا ولكنه جد جديد والمؤسسات مسئولة على حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مؤكدًا أن العمل مستمر فى تنمية الدولة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد من المشروعات فى الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وتابع السيسى: "بنشتغل وهنشتغل وهنفتتح كل مشاريعنا، واللى هيزعل يتفلق".وفي سياق آخر، أكد الرئيس أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش".وقال: "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد
وتابع السيسى: "بنشتغل وهنشتغل وهنفتتح كل مشاريعنا، واللى هيزعل يتفلق".
وفي سياق آخر، أكد الرئيس أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش".
وقال: "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".
وأضاف: "مهم أوي كمصريين إننا نعرف إن القوات المسلحة تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني، بالعكس بالمشاركة معهم ولو تكلمنا هنا بنتكلم على مصانع خاصة بالشركة دي، لكن كل القطاع المدني اللي شغال في مصانع القوات المسلحة، اللي هي زي ما شفتم أن في بعض منها منتجات استراتيجية غير مسموح لنا في مصر إنها تتأثر في أي وقت من الأوقات مش موجودة أو تتوقف لأي مبرر، لأنها حساسة جدا وضرورية جدا، ونقول عليها منتجات أو مواد استراتيجية مهمة، زي موضوع مياه الشرب والغازات الطبية والحاجات الأخرى".