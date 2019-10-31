السيسي: «هنشتغل وهنفتتح مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق»

تحرير:إسلام الشاذلي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حرب التشكيك وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا" أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة"، مطالبًا الجهات المختصة بالتصدي لحرب الشائعات التى تواجهها مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن النائب العام حارس وحامى الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن المسارات التى كانت فى الدولة فى الماضى كانت تتوافق مع ظروفنا ولكنه جد جديد والمؤسسات مسئولة على حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مؤكدًا أن العمل مستمر فى تنمية الدولة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد من المشروعات فى الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتابع السيسى: "بنشتغل وهنشتغل وهنفتتح كل مشاريعنا، واللى هيزعل يتفلق".وفي سياق آخر، أكد الرئيس أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش".وقال: "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد