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فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 186 بلدية جنوب البلاد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
فرنسا
فرنسا
أعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية. كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 18 أكتوبر عام 2018 حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية تابعة لإقليم "أود" جنوب البلاد؛ عقب هطول الأمطار والسيول في تلك المناطق، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا، وإصابة 75 آخرين، وارتفاع منسوب المياه في وادي "أود"؛ ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 7 أمتار.
يذكر أن الأمطار المفاجئة الغزيرة تعد ظاهرة متكررة على السواحل الفرنسية المطلة على البحر المتوسط، خاصة في فصل الخريف، لكن الخدمة الوطنية لرصد الفيضانات حذرت من أن السيول الحالية أكبر بكثير من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام.

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«النفقات» كلمة السر في غلق سفارات إسرائيل حول العالم

وصلت مفاوضات وزارة المالية الإسرائيلية حول أزمة تقليص الأموال التي تمنحها للسفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى طريق مسدود. قرار التقليص جاء بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات. بعد معلومات عن تراجع الوزارة عن اتفاق سابق تم مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم، أغلقت جميع السفارات والقنصليات حول العالم أبوابها.
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العثور على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد ببلجيكا

عثرت السلطات البلجيكية على 12 مهاجرا، جميعهم من الجنسية السورية، باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضراوات. وقال متحدث باسم الشرطة البلجيكية، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، إنهم "بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النيابة العامة في إنفير فتحت تحقيقا في الواقعة. وكان السائق يشك في وجود مهاجرين على متن الشاحنة، لذا أبلغ الشرطة، التي عثرت عليهم بعد عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين إنفير (بلجيكا) وأيندهوفن (هولندا)، ويرجح أنهم بالغون.
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أمريكا: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن بلاده تحتفظ بلائحة جاهزة، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، موضحًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
انفجار-في- بنجلاديش ‎

بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.
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امطار -في -القاهرة (1)

لتجنب خطر الأمطار.. الحكومة تحذر المواطنين من 9 أماكن

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
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البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.
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«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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