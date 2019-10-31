قوات الاحتلال تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

قوات الاحتلال

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحًا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة و45 دقيقة صباحًا. يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.

من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن الهيئة تمكنت من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.وأوضح الوزير عساف في تصريح له اليوم أن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 كم2 في منطقة خلة حسان