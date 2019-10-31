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قوات الاحتلال تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحًا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة و45 دقيقة صباحًا. يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.
من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن الهيئة تمكنت من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.وأوضح الوزير عساف في تصريح له اليوم أن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 كم2 في منطقة خلة حسان
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مظاهرات- لبنان (2)

بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
قسد

قائد «قسد»: تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار

طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن. وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية - في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة العربية الإخبارية، "إن قواته مستمرة في حربها"، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".
الحرب-في- سوريا (14)

المرصد السوري: مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجار بعفرين

لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن الانفجار الذي وقع في سوق الهال الواقعة في مدينة عفرين خلّف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الانفجار.
انفجار-قطار-في-باكستان

بسبب الإفطار.. مصرع 62 شخصا في حريق قطار بباكستان

لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اندلاع حريق بأحد القطارات اليوم الخميس بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة. ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.
المسجد الاقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

جيش الاحتلال يُسقِط طائرة بدون طيار قرب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة بدون طيار بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، والسيطرة عليها، مضيفا أنه تم رصد إطلاقها من داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة ... وأسقط جنود الجيش الطائرة". وكان مئات المستوطنين، اليوم الخميس، قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.
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