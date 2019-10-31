السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي لمصر قال السيسي: "لما كنا بنتكلم خلال الشهور اللي فاتت على صندوق مصر هيبقى حجمه أد ايه.. لا دا حجم الصندوق السيادي المصري أرقامه هتشوفوها وتسمعوها.. ودي أرقام مش جاية من فراغ ولكنها جاية من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها وكمان أصولها".ووجه السيسي حديثه لرئيس الوزراء