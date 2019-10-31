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السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي لمصر قال السيسي: "لما كنا بنتكلم خلال الشهور اللي فاتت على صندوق مصر هيبقى حجمه أد ايه.. لا دا حجم الصندوق السيادي المصري أرقامه هتشوفوها وتسمعوها.. ودي أرقام مش جاية من فراغ ولكنها جاية من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها وكمان أصولها".ووجه السيسي حديثه لرئيس الوزراء
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

صالات الجيم والمنشطات السامة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب ، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها. وأكد غلاب أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم علي أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطئ من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدمها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.
تصويت النواب على الموازنة-7

نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.
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وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.
سد-النهضة (10)

البرلمان العربي يُطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إثيوبيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي ، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري. وأكد "السلمي"، في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مشيرا إلى أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بهذا الشأن.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: «هنشتغل وهنفتتح مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حرب التشكيك وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا" أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة"، مطالبًا الجهات المختصة بالتصدي لحرب الشائعات التى تواجهها مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن النائب العام حارس وحامى الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن المسارات التى كانت فى الدولة فى الماضى كانت تتوافق مع ظروفنا ولكنه جد جديد والمؤسسات مسئولة على حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مؤكدًا أن العمل مستمر فى تنمية الدولة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد من المشروعات فى الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: القوات المسلحة شريك أساسي في إنجاز المشروعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش". وقال الرئيس السيسي في مداخلة، خلال افتتاح المصنعين بـ"أبو رواش": "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".
الرئيس-السيسى

السيسي: المجاملة فساد.. ومصر قادرة على تحقيق أي حلم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، اليوم الخميس: "بسم الله الرحمن الرحيم، لم تكن هناك كلمة مرتبة لهذا الحدث، لكن نحن في يوم جميل، وهو عبارة عن فكرة تم التفكير بها، ولم أكن وحدي من فكر بها ولكن كان حلم بالقوات المسلحة منذ فترة طويلة، وعندما توليت الوزارة في هذا الوقت تم إتاحة الفرصة لإطلاق هذه الفكرة، ويتم إنشاء كلية طب عسكري، ولكي تصبح الأمور واضحة للجميع نحن قلنا نريد أن نأخذ بيد العلم والمعرفة الطبية من خلال هذه الكلية".
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السيسي يمنح أنواط الواجب العسكري لأوائل طب القوات المسلحة

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة؛ تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية، وفيما يلي أسماء الطلاب: ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبد الحليم، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم. وأهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الكلية، تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة.
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