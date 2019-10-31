السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»
تحرير:أ.ش.أ
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة.
وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات».
وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي لمصر قال السيسي: "لما كنا بنتكلم خلال الشهور اللي فاتت على صندوق مصر هيبقى حجمه أد ايه.. لا دا حجم الصندوق السيادي المصري أرقامه هتشوفوها وتسمعوها.. ودي أرقام مش جاية من فراغ ولكنها جاية من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها وكمان أصولها".ووجه السيسي حديثه لرئيس الوزراء
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي لمصر قال السيسي: "لما كنا بنتكلم خلال الشهور اللي فاتت على صندوق مصر هيبقى حجمه أد ايه.. لا دا حجم الصندوق السيادي المصري أرقامه هتشوفوها وتسمعوها.. ودي أرقام مش جاية من فراغ ولكنها جاية من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها وكمان أصولها".
ووجه السيسي حديثه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: "لما الدكتور مصطفى يقولي هل من المقبول إننا نقول أكثر من عدة ترليونات للصندوق.. قولته مادام دا هيعكس واقع يبقى أه هنعلن، وبما فيه الشركات دي.. كلها أصول مصرية لصالح مصر وشعبها واقتصادها.. تكبر عشان تكبر بيها مصر مش لحد تاني".
وأردف: "أنا بس بقول الكلام دا ودا كلام للإعلاميين وللشعب المصري كله.. اوعوا حد يؤثر أبدا عليكم ويشككم في أنفسكم وأنا قولتلكم قبل كدا دي حالة موجودة بقالها 80 سنة، حالة عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها، ودي حالة موجودة هنفضل نتعامل معها ولازم نكون متماسكين جدا في مواجهتها ولا نتأثر ولا نتشكك في أنفسنا، اللي بيتعمل دا من فضل ربنا علينا وبنتقدم وهنتقدم أكثر المهم إننا نبقى دايما فاهمين إن هما في حالة عداء مستمرة ولن تنتهي.. عايزين تقولوا "أهل إفك" قولوا..."أهل شر" قولوا وبصراحة دا وصف في مكانه".
وتابع السيسي: "أنا بس بقول الكلام دا عشان كل من يعمل في مصر يعمل أكثر ويتحرك أكثر.. ولا تهتزوا أبدا بالكلام اللي موجود دا".