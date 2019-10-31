استخراج 811 قرار علاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

وزيرة الصحة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم استخراج 811 قرار علاج على نفقة الدولة لمواطنين من أبناء المحافظة، ضمن مشروع الرعاية المتكاملة للمرضى. وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس في بيان اليوم الخميس، تنفيذ جميع هذه القرارات داخل المحافظة أو خارجها في المنشآت الطبية العامة والجامعية لتقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن المديرية تستقبل جميع الحالات المرضية، وتستخرج لها هذه القرارات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كما تسلمت المديرية 50 شكوى من المواطنين ويجري فحصها بالكامل والرد عليها.وأشار إلى أن المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى تواصل حملاتها المكثفة على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من سلامة الأغذية