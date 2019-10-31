رياضة

الأهلي يضم 25 لاعبًا في معسكر الإمارات

تحرير:أحمد محمد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الأهلي
الأهلي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 25 لاعبًا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات، ويستمر لمدة أسبوع، وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن".
وغادرت بعثة الفريق مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى دولة الإمارات، لخوض المعسكر الخارجي هناك، ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع نظيره العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، خلال المعسكر
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رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
محمد الشناوى (3)

الشناوي يكشف تفاصيل عرضي أستون فيلا ومانشستر يونايتد

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن قيام نادي أستون فيلا الإنجليزي بمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المحادثات لم ترتقِ للمفاوضات الرسمية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون سبورت. وأوضح الشناوي: "تريزيجيه قال لي إن مدرب الحراس والمدير الفني سألاه عني، خاصة بعدما شاهدني المدير الفني في لقاء جنوب إفريقيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019، ولكنني كنت الاختيار الثاني لأستون في الانتقالات لو لم يضم اختياره الأول، يمكن القول إنني كنت قريبا منهم بنسبة 80%".
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محمد الشناوي: رفضت الاحتراف من أجل الأهلي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، إنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما كان لاعبا شابا، ولكن الصفقة توقفت في النهاية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال الشناوي: "قدم النادي البلجيكي عرضا ولم أستطع الحصول على تأشيرة السفر، وبعد ذلك بـ10 أيام استطعت السفر ومكثت شهرا هناك ولكن المفاوضات بين النادي البلجيكي والأهلي لم تتم، وبعد عودتي بعام لم يقيّدني الأهلي بسبب تفضيله أمير عبد الحميد ورمزي صالح في ذلك الوقت ورحلت، ومع رحيلي دخلت في تحدّ خاص مع نفسي بأنني سأعود مجددا للأهلي".
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بعثة الأهلي 3

الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى دولة الإمارات، لخوض المعسكر الخارجي هناك، ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع نظيره العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، خلال المعسكر الخارجي الذي يسعى خلاله السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، إلى الوقوف على مستوى لاعبيه قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.
فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
رينيه فايلر

وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.
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