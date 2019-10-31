الأهلي يضم 25 لاعبًا في معسكر الإمارات

تحرير:أحمد محمد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 25 لاعبًا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات، ويستمر لمدة أسبوع، وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن".

وغادرت بعثة الفريق مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى دولة الإمارات، لخوض المعسكر الخارجي هناك، ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع نظيره العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، خلال المعسكر

وغادرت بعثة الفريق مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى دولة الإمارات، لخوض المعسكر الخارجي هناك، ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع نظيره العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، خلال المعسكر الخارجي الذي يسعى خلاله السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، للوقوف على مستوى لاعبيه قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.



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