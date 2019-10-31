الشناوي يكشف تفاصيل عرضي أستون فيلا ومانشستر يونايتد

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

محمد الشناوي

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن قيام نادي أستون فيلا الإنجليزي بمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المحادثات لم ترتقِ للمفاوضات الرسمية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون سبورت. وأوضح الشناوي: "تريزيجيه قال لي إن مدرب الحراس والمدير الفني سألاه عني، خاصة بعدما شاهدني المدير الفني في لقاء جنوب إفريقيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019، ولكنني كنت الاختيار الثاني لأستون في الانتقالات لو لم يضم اختياره الأول، يمكن القول إنني كنت قريبا منهم بنسبة 80%".

وعن حقيقة ما أثير حول رغبة مانشستر يونايتد في ضمه قال الشناوي: "لا أعرف أي شيء عن العرض، ولم يوجد أي شيء، وكل ما حدث أنني وجدت أحد الأشخاص من إنجلترا يحدثني عن أنه وكيل لاعبين وقلت له: أي عرض يمكنك التحدث لإدارة الأهلي". كما كشف محمد الشناوي عن أنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما