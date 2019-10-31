مباحث الوراق توقع عصابة الشقيقين لتجارة الكيف

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

حشيش

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق الإستراتيجية الموضوعة، الأمر الذي ترجمه ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة على أرض الواقع من خلال الإيقاع بشقيقين كوّنا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المخدرات والسلاح، وتبين أنهما يتخذان محل سكنهما بمنطقة الوراق شمال المحافظة مسرحا لنشاطهما، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق قيام شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الآثم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما فى أثناء سيرهما

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق قيام شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الآثم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما فى أثناء سيرهما بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة ومسكنهما عُثر على (3 بنادق خرطوش عيار 12 – 8 طلقات من ذات العيار – 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى قدره 53 ألفا و900 جنيه).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ من حصيلة البيع.







