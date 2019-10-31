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رانيا يوسف وصلاح عبد الله يجتمعان فى «صندوق الدنيا»

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
صناع فيلم صندوق الدنيا
صناع فيلم صندوق الدنيا
يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويحضر في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات، ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة، وأكد عمرو القاضي في تصريحات صحفية أن فيلم "صندوق الدنيا" يعد أولى تجاربه الإنتاجية، وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال أحد المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير، وأنه متفائل بكل النجوم الموجودين معه.
وتابع عمرو أن شركته "KEMET film production" لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام ولكنه يتمنى أولا نجاح "صندوق الدنيا" لإعلان بقية مشاريع الشركة. ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية تعاملهم مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. الفيلم بطولة "رانيا
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لبلبة

لبلبة: أنا وعادل إمام ثنائى لايقين على بعض «حوار»

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرئيسة لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى دورته الـ35، والتى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الماضى، وهذا الاختيار جاء لخبرة لبلبة الكبيرة كعضو لجنة تحكيم، فقد شاركت على مدار مشوارها الفنى فى 17 مهرجان كعضو لجنة تحكيم، إلى جانب أنها تمتلك من الخبرة السينمائية ما يجعلها تعرف أى الأفلام التى ستفوز، وأى ممثل سيحصل على اللقب، فمنذ صغرها وحينما كانت تذهب لمهرجان كان السينمائى، كانت تصنع لنفسها ورقة صغيرة تكتب فيها أسماء الفائزين من وجهة نظرها.
مريم نعوم

صناع «بين بحرين»: الفيلم يناقش قضايا المرأة المهمشة

بعد جولة في المهرجانات الدولية والمحلية عُرض الفيلم النسائي "بين بحرين" في دور العرض المصرية وأثارت فكرته ضجة كبيرة، حيث تدور قصته حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها. ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، كما يثير الفيلم العديد من التساؤلات حول العالم النسوي.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بالقاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة "فارايتي" الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.
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عباس ابو الحسن

عباس أبو الحسن يعود للسينما من خلال «قفص الكلاب»

تعاقد ثلاثي النجوم، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وعمرو القاضي، مع المنتج أحمد السرساوي، على بطولة فيلم "قفص الكلاب" من إخراج وتأليف بهجت الكومي، وجاري استكمال باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل. قال الفنان عمرو القاضي، إنه تعاقد على العمل بعد انجذابه للسيناريو الذي يعتبره مهم وقوي ومميز، لافتًا إلى أنه سيقدم خلال العمل شخصيتين أحدهما لجزار مضطرب نفسيًا، وآخر يعتبره من الأدوار الصعبة والجديدة عليه، ومن المقرر البدء في تصوير العمل بداية شهر ديسمبر المقبل.
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