رانيا يوسف وصلاح عبد الله يجتمعان فى «صندوق الدنيا»

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

صناع فيلم صندوق الدنيا

يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويحضر في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات، ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة، وأكد عمرو القاضي في تصريحات صحفية أن فيلم "صندوق الدنيا" يعد أولى تجاربه الإنتاجية، وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال أحد المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير، وأنه متفائل بكل النجوم الموجودين معه.

وتابع عمرو أن شركته "KEMET film production" لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام ولكنه يتمنى أولا نجاح "صندوق الدنيا" لإعلان بقية مشاريع الشركة. ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية تعاملهم مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. الفيلم بطولة "رانيا