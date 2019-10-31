رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

يورجن كلوب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.

وكانت الرابطة قد حددت صباح اليوم الخميس موعد مباريات دور ربع النهائي من البطولة التي ستقام يوم 16 من ديسمبر المقبل، إذ تأهل الريدز إلى دور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على أرسنال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة بركلات الترجيح 5-4، بعد

وكانت الرابطة قد حددت صباح اليوم الخميس موعد مباريات دور ربع النهائي من البطولة التي ستقام يوم 16 من ديسمبر المقبل، إذ تأهل الريدز إلى دور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على أرسنال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة بركلات الترجيح 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 5-5.



بينما نجح أستون فيلا فى الخروج بفوز مهم أمام وولفر هامبتون، بنتيجة هدفين لهدف، فى دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كابيتال ون)، فى المباراة التى أقيمت على ملعب فيلا بارك، وسجل أهداف المباراة لصالح أستون فيلا كل من أنور الغازي فى الدقيقة الـ28، والدولى المصرى أحمد المحمدى فى الدقيقة الـ57. ومنح الفوز أستون فيلا التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الإنجليزية.