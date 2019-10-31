رياضة

رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
وكانت الرابطة قد حددت صباح اليوم الخميس موعد مباريات دور ربع النهائي من البطولة التي ستقام يوم 16 من ديسمبر المقبل، إذ تأهل الريدز إلى دور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على أرسنال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة بركلات الترجيح 5-4، بعد
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محمد الشناوى (3)

الشناوي يكشف تفاصيل عرضي أستون فيلا ومانشستر يونايتد

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن قيام نادي أستون فيلا الإنجليزي بمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المحادثات لم ترتقِ للمفاوضات الرسمية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون سبورت. وأوضح الشناوي: "تريزيجيه قال لي إن مدرب الحراس والمدير الفني سألاه عني، خاصة بعدما شاهدني المدير الفني في لقاء جنوب إفريقيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019، ولكنني كنت الاختيار الثاني لأستون في الانتقالات لو لم يضم اختياره الأول، يمكن القول إنني كنت قريبا منهم بنسبة 80%".
مران الأهلي

الأهلي يضم 25 لاعبًا في معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 25 لاعبًا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات، ويستمر لمدة أسبوع، وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن".
محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي: رفضت الاحتراف من أجل الأهلي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، إنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما كان لاعبا شابا، ولكن الصفقة توقفت في النهاية، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال الشناوي: "قدم النادي البلجيكي عرضا ولم أستطع الحصول على تأشيرة السفر، وبعد ذلك بـ10 أيام استطعت السفر ومكثت شهرا هناك ولكن المفاوضات بين النادي البلجيكي والأهلي لم تتم، وبعد عودتي بعام لم يقيّدني الأهلي بسبب تفضيله أمير عبد الحميد ورمزي صالح في ذلك الوقت ورحلت، ومع رحيلي دخلت في تحدّ خاص مع نفسي بأنني سأعود مجددا للأهلي".
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فريق ليفربول

في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
كلوب (1)

كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
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