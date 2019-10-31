الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 37 متهما

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

قوات الشرطة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 37 قضية بينها 35 اتجارا في المواد المخدرة وحالتا تعاطٍ بمضبوطات (1950 جرام حشيش - 570 قرصا مخدرا – 1580 جرام أستروكس - 175 جرام هيروين - 40 شادو - 250 جرام بانجو). وفي مجال الأسلحة النارية،

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 37 قضية بينها 35 اتجارا في المواد المخدرة وحالتا تعاطٍ بمضبوطات (1950 جرام حشيش - 570 قرصا مخدرا – 1580 جرام أستروكس - 175 جرام هيروين - 40 شادو - 250 جرام بانجو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 7 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9 مم وبندقية خرطوش "بامب أكشن" وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



