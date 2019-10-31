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قائد «قسد»: تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
قسد
قسد
طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن. وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية - في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة العربية الإخبارية، "إن قواته مستمرة في حربها"، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال : إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له، وهي "رجلة" و"أبو رأسين" و"الحمرا" و"المناخ" و"السيباطية" و"القاسمية" الواقعة على محور تل تمر وأبو رأسين.وتابع المرصد أن اشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل في محيط
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مظاهرات- لبنان (2)

بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحًا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة و45 دقيقة صباحًا. يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.
الحرب-في- سوريا (14)

المرصد السوري: مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجار بعفرين

لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن الانفجار الذي وقع في سوق الهال الواقعة في مدينة عفرين خلّف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الانفجار.
انفجار-قطار-في-باكستان

بسبب الإفطار.. مصرع 62 شخصا في حريق قطار بباكستان

لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اندلاع حريق بأحد القطارات اليوم الخميس بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.
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قسد

«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
صحف-سودانية

صحف عربية: انتفاضة لبنان ترفض خطة إنقاذ الحريري

لا تزال الاحتجاجات اللبنانية تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وتناولت الصحف تطورات الأحداث في سوريا، وسلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط. تحت عنوان "الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية خطة إنقاذ"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، بينما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبرا أنه فات أوان الإصلاح، داعيا إلى حكومة تكنوقراط محايدة.
قسد

«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
صحف

صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.
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