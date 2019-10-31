جريمة

جريمة فى مدرسة دولية.. ضرب وتكبيل طفل بسبب الرسم

تلميذ KG2 نسي أدواته فعاقبته المدرسة بعزله، ما عرضه للتنمر والتشاجر مع زملائه فصفعته أستاذة الرسم على وجهه واستعانت بموظف إداري كبّل الطفل ولم يخلِ سبيله حتى أصيب بقيء
تحرير:سماح عوض الله ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
تعذيب طفل- أرشيفية
تعذيب طفل- أرشيفية
طفل ربما لا يعرف كيف يرتدي ملابسه، وبالطبع لا يعرف كيفية تحضير حقيبته التى يذهب بها إلى الحضانة، فمن البدَهي أن "ماما" هى من تحضر الطعام "اللانش بوكس" وتضع كذلك الأدوات التى طلبتها "الميس"، بينما هذا الصغير عليه أن يذهب إلى "الحضانة" حتى يلحق بركاب التعليم ويحصل على ما يؤهله للنجاح فى اختبارات "مدرسة إنترناشونال محترمة"، تدفع أسرته فيها "شقاءهم وتعبهم" من أجل مستوى تعليمي أفضل لصغيرهم صاحب الخمس سنوات، وبالطبع ليس لضربه وتكبيله بالحبال كما حدث فى جريمة مؤسفة شهدتها مدرسة دولية بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة.
جريمة فى تحقيق النيابة   «الميس» تعلن لفصل «Kg2» أنه حان وقت الرسم، وتطلب من الصغار إخراج أدوات الرسم لبدء المرح بالرسم معًا، لكن أحد الصغار نسيت والدته وضع أدوات الرسم فى حقيبته، وهو ما اعتبرته «الميس» جريمة تستدعي عقاب صاحب الخمس سنوات، فقررت أن تخرجه من وسط
اقرأ المزيد
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق في شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

دفعت الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، بـ7 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وإخماد الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 22 فبراير للحكم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
السجون (1)

عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الرقابة الإدارية (4)

رشوة وتزوير.. الرقابة الإدارية تحقق مع 104 موظفين بتهم فساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مديرية تربية وتعليم، ورئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات برشوة كبرى، فضلا عن ضبط موظف موقوف عن العمل يستولى لنفسه على قيمة ضرائب عقارية من الممولين. كانت الرقابة الإدارية قد نجحت ،خلال شهر أكتوبر الجاري، في ضبط 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عموميين، إذ شمل أبرز قضايا حول مواجهة انحراف الموظفين العموميين ضبط رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات عقب طلب وتقاضي مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دار-الهضبة-للطب-النفسى-وعلاج-الادمان (2)

الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارتي الصحة والداخلية استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة المركز وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية.
تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
المتهم بقتل محفظة القرأن بأبو النمرس

ليلة الغدر والدماء.. 5 مشاهد من مذبحة أبو النمرس

قبيل أحد عشر عاما تزوج "أسعد جلال" من "شيماء" التي تتمتع بقدر كبير من الطيبة والخلق، جعلتها تتربع على عرش قلبه، ما جعله يفعل المستحيل من أجل إرضائها وتلبية طلباتها، كانت الزوجة "وش الخير" على"أسعد"، إذ توسعت تجارته في الماشية، فضلا عن مساعدته في زرع قطعة أرض قريبة من منزلهما بقرية الجلحوة التابعة لمركز أبو النمرس.. سنوات من السعادة والرضا، اكتملت فرحتهمم عندما رزقهم الله بـ"دينا" و"عامر"، إلا أن شيطان الإنس لم يتركهما وشأنهما، وقرر أن يهدم كل شيء بعدما أكلته نار الانتقام فهدم الفرحة واغتال الضحكة وسرق حياتهم، وترك البيت تنعق فوق سطحه الغربان.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]