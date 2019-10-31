جريمة فى مدرسة دولية.. ضرب وتكبيل طفل بسبب الرسم

تلميذ KG2 نسي أدواته فعاقبته المدرسة بعزله، ما عرضه للتنمر والتشاجر مع زملائه فصفعته أستاذة الرسم على وجهه واستعانت بموظف إداري كبّل الطفل ولم يخلِ سبيله حتى أصيب بقيء

تحرير:سماح عوض الله ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

طفل ربما لا يعرف كيف يرتدي ملابسه، وبالطبع لا يعرف كيفية تحضير حقيبته التى يذهب بها إلى الحضانة، فمن البدَهي أن "ماما" هى من تحضر الطعام "اللانش بوكس" وتضع كذلك الأدوات التى طلبتها "الميس"، بينما هذا الصغير عليه أن يذهب إلى "الحضانة" حتى يلحق بركاب التعليم ويحصل على ما يؤهله للنجاح فى اختبارات "مدرسة إنترناشونال محترمة"، تدفع أسرته فيها "شقاءهم وتعبهم" من أجل مستوى تعليمي أفضل لصغيرهم صاحب الخمس سنوات، وبالطبع ليس لضربه وتكبيله بالحبال كما حدث فى جريمة مؤسفة شهدتها مدرسة دولية بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة.

جريمة فى تحقيق النيابة «الميس» تعلن لفصل «Kg2» أنه حان وقت الرسم، وتطلب من الصغار إخراج أدوات الرسم لبدء المرح بالرسم معًا، لكن أحد الصغار نسيت والدته وضع أدوات الرسم فى حقيبته، وهو ما اعتبرته «الميس» جريمة تستدعي عقاب صاحب الخمس سنوات، فقررت أن تخرجه من وسط

جريمة فى تحقيق النيابة

«الميس» تعلن لفصل «Kg2» أنه حان وقت الرسم، وتطلب من الصغار إخراج أدوات الرسم لبدء المرح بالرسم معًا، لكن أحد الصغار نسيت والدته وضع أدوات الرسم فى حقيبته، وهو ما اعتبرته «الميس» جريمة تستدعي عقاب صاحب الخمس سنوات، فقررت أن تخرجه من وسط زملائه ليجلس فى ركن المعاقَبين المذمومين «نوتى كورنر»، وماذا بيد الصغير غير قبول الأمر بالخروج من وسط أقرانه مذمومًا مدحورا! ليجلس على مقعد العقاب، الذى لم يتوقف قط عند هذا الحد، إذ إن «الميس» غمست أطفال صفها فى الرسم ويبدو أنها شردت بعيدًا عن الاهتمام بالصغار، فبدأ طفلان منهم فى التنمر بالطفل الذى نسي أدوات الرسم.

تشاجر الصغير مع قرينيه اللذين ضايقاه بسبب معاقبته، لتنتبه المُدرسة إلى الموقف أخيرًا، وإذ بها تجذب الطفل من رأسه وتصفعه على وجهه، ثم استدعت إداريا بالمدرسة لعقاب الطفل، فأخذه الأخير وتعدى عليه بالضرب بيده وقيد الموظف الإداري الطفل صاحب الخمس سنوات من قدمه بالحبال، ما أدخل الطفل فى حالة بكاء وصراخ هستيرية جراء انهياره مما تعرض له، وتسبب هذا فى قيء الطفل وإعيائه، بجانب الكدمات التى لحقت بجسده من الضرب.



وفى وقت الانصراف حضر الأب لاستلام نجله، فوجده منهارا متقيئا فى حالة إعياء، ليستفسر عما جرى له، فتحجج العاملون بالمدرسة بأن الصبي تشاجر مع أقرانه، بينما روى الصغير لوالده كيف تم تعسيفه ثم التنمر به ثم التعدي عليه بالضرب، وكيفية تفاقم الضرب إلى حد التكبيل والقيء والإعياء، وهو ما لم يجد الأب أمامه سوى التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 15752 لسنة 2019 إداري أبو النمرس، واتهم الأب مديرة المدرسة والمُدرسة والإداري بضرب نجله وتعريض حياته للخطر، وأجرى الأب لنجله تقريرا طبيا بالإصابات التى لحقت به.



أثبت الكشف الطبي على الصغير تعرضه للضرب وإصابته بكدمات، علاوة على إثبات آثار التكبيل بالحبال، وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت استدعاء المشكو فى حقهم لسماع إفادتهم بعدما استمعت النيابة إلى تفاصيل شكوى الأب التى ذكرها بالمحضر، وأقوال الطفل المجني عليه.

جريمة لها عقاب

أفاد الدكتور خالد سليمان، المستشار القانوني والمحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن الطفل له حماية خاصة، وعدم التعدي عليه أمر واجب نص عليه القانون العام وخصصه وشدد عليه قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وحماية الطفل فرض واجب على الجميع، ومن يتجاوز فيها ويتعدى على أى طفل ويؤذيه بأى درجة يُعاقب عقابا رهيبا، قائلا: "القانون يعاقب الأبوين لو تعديا على الطفل وأحدثا به إصابات جسيمة، أو حتى تسببا عن طريق الخطأ أو الإهمال فى حدوث أى مكروه له، فما بالنا بمن هم دون الأب والأم من أشخاص آخرين! وعلى الأخص من بين الجميع هؤلاء الذين نعهد إليهم ونأتمنهم على الأطفال، خاصة المدارس والحضانات".

وأكد المحامي وجود وجهين لعقاب المعتدين على الأطفال بالضرب فى المدارس، أولهما قانوني يحكمه قانون العقوبات وقانون الطفل، والثاني عقاب إداري بمعرفة النيابة الإدارية باعتبار سلوك التعدي البدني على الطفل محظورا فى كل اللوائح والقوانين المنظمة لوزارة التربية والتعليم وكل الجهات المعنية برعاية الصغار، وطالب بتوقيع عقابين إداري وقانوني على المسؤولين فى أى وقائع تعدٍّ بالضرب على الأطفال، وإن كان الشائع والمتعارف عليه أنه يتم الاكتفاء بتحقيق النيابة العامة وانتظار حكم قضائي بعقوبة جنائية.



وشرح المحامي أنه فى حالة تعدد القوانين الحاكمة يتم اللجوء إلى القانون الخاص وفقا للقاعدة القانونية "الخاص يقيد العام" بمعنى أنه لو كان قانون الطفل الأشد فى التعامل فى حماية الأطفال من القانون العام "العقوبات" سيتم الأخذ بالأول، وفى حالة كالمعروضة فإن عقوبة الضرب إذا خلّف إصابات "كدمات أو سحجات" هى الحبس من يوم إلى 3 سنوات حسب تقدير القاضي، ورفع قانون الطفل الحد الأدنى إلى السجن 6 أشهر، إذ نص فى المادة 116 منه على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلما إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أي ممّن تقدم ذكرهم.



وترتفع العقوبة إذا أحدث الضرب عاهة فتكون عقوبته الحبس من 3 إلى 7 سنوات.





"حاسبوا على نفوسهم"

الدكتورة سامية السعاتي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت فجاجة التعامل مع الأطفال بالعنف، وكون ذلك غير مقبول بأى شكل من الأشكال ومرفوضا تمامًا، وأسلوبا يمكن وصفه بالحقير يجب أن يختفى تمامًا من قاموس التعامل مع الأطفال، خاصة فى المدارس سواء عامة أو خاصة، مع التشديد فى الرقابة فى هذا السياق على الجميع.

وتابعت: "التعامل بالضرب مع الأطفال يؤكد أن الفاعلين غير متخصصين وغير ذوى دراية بمعاملة الأطفال، ومن ثم فمن باب أولى أنهم غير كفؤ لرعايتهم وتعليمهم، إذ إن للعنف خطورة على حياة الأطفال سواء الجسدية لما يتبع الضرب من إصابات، أو نفسية وهذه هى الأضخم، إذ إن الضرب يحوي إهانة بالغة تؤثر فى الصحة النفسية والاجتماعية للمجني عليه، وقد تخلّف لديه سلوكيات عدوانية أو حتى تسبب له تأخرا نفسيا واجتماعيا، وهو ما ينبغي تجنبه تمامًا".



وطالبت أستاذة علم الاجتماع بتقديم رعاية نفسية واجتماعية للأطفال ضحايا العنف، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الموقف من الناحية القانونية بعقاب المخطئ، وإهمال الصحة النفسية للضحايا، فالعقاب القانوني حق المجتمع وحق مادي للصغير، أما الحق النفسي والتربوي فهو أهم كثيرا.