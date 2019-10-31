تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

بدأت محلات الحلوى في تقديم عروض مختلفة على أسعار حلاوة المولد احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بينما تبدأ الأسعار من 30 إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم
أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية.
وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.
شعبة السكر: أسعار الحلوى مستقرة على معدلات العام الماضي
أكد حسن فندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار حلاوة المولد مستقرة هذا العام على نفس معدلات العام الماضي.
وأضاف فندي أن الأسعار لم تنخفض على الرغم من تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، نتيجة عدة عوامل
شعبة السكر: أسعار الحلوى مستقرة على معدلات العام الماضي
أكد حسن فندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار حلاوة المولد مستقرة هذا العام على نفس معدلات العام الماضي.
وأضاف فندي أن الأسعار لم تنخفض على الرغم من تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، نتيجة عدة عوامل من ضمنها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن أجور ورواتب العاملين في المصانع، لافتا إلى أنها كلها عوامل ساهمت في استقرار أسعار حلاوة المولد وليس انخفاضها.
وأوضح رئيس شعبة السكر، أن هناك عاملا أساسيا ساهم أيضا في استقرار أسعار الحلوى وهو ارتفاع أسعار السكر العالمية خلال الفترة الماضية بنحو 15 دولارا للطن، لافتا إلى أن مخزون السكر لدى مصر يكفي حتى شهر مايو المقبل.
وأشار فندي إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين هذا العام على الرغم من استقرار الأسعار في الأسواق.
كما أكد اللواء صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار حلوى المولد تشهد استقرارا هذا العام عند نفس مستويات العام الماضي.
متوسط أسعار علب حلاوة المولد في الأسواق
-علبة مشكل فاخرة كبيرة: من 750 جنيها إلى 1290 جنيها.
-علبة مشكل فاخرة متوسطة: من 530 جنيها إلى 855 جنيها.
-علبة مشكل فاخرة صغيرة: من 285 جنيها إلى 400 جنيه.
-علبة حلاوة المولد 11 قطعة: من 35 جنيها إلى 50 جنيها.
-علبة حلاوة المولد 16 قطعة: من 78 جنيها إلى 85 جنيها.
-علبة حلاوة المولد 19 قطعة: من 120 جنيها إلى 185 جنيها.
-علبة حلاوة المولد 23 قطعة: 185 جنيها إلى 215 جنيها.
متوسط أسعار باكيت الحلوى في الأسواق
-قرص بندقية: من 31 جنيها إلى 42 جنيها.
-قرص كاجو: من 31 جنيها إلى 55 جنيها.
-قرص فسدقية: من 49 جنيها إلى 56 جنيها.
-طبق ملبن: من 30 إلى 60 جنيها.
متوسط أسعار عروسة المولد في الأسواق
بدأت بعض الشوادر في عرض عرائس المولد والتي تبدأ أسعارها من 20 جنيها، بينما يتراوح سعر عروسة المولد في محلات الحلوى الكبرى من 400 جنيه، وذلك بالنسبة للعروسة الصغيرة، و750 جنيها للعروسة الكبيرة.
تبدأ من 30 جنيها.. أسعار حلاوة المولد في منافذ التموين
بدأ عدد من منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية بعرض حلويات المولد بأسعار منخفضة للمواطنين، حيث تبدأ أسعار علب حلاوة المولد من 30 جنيها المكونة 10 صنف من الحلويات، كما يبلغ سعر العلبة وزن 2 كيلو نحو 80 جنيها، وتتكون من 12 صنفا، بينما يبلغ سعر علبة الحلوى 3 كيلو نحو 120 جنيها، وتتكون من 15 صنف.
وبدأت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية في بيع حلويات المولد في محافظة القاهرة والجيزة، على أن تشمل تخفيضات أسعار حلوى المولد في الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، باقي محافظات مصر، حيث ستصل أسعار حلويات المولد في المجمعات إلى 20% أقل عن أسعار حلويات المولد في السوق، وتهدف وزارة التموين تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من ارتفاع الأسعار.