تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

بدأت محلات الحلوى في تقديم عروض مختلفة على أسعار حلاوة المولد احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بينما تبدأ الأسعار من 30 إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

حلاوة المولد

أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية. وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.

شعبة السكر: أسعار الحلوى مستقرة على معدلات العام الماضي أكد حسن فندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار حلاوة المولد مستقرة هذا العام على نفس معدلات العام الماضي. وأضاف فندي أن الأسعار لم تنخفض على الرغم من تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، نتيجة عدة عوامل