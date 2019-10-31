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صناع مسلسل بلا دليل: الجمهور أنصفنا بعد أول 3 حلقات

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
خالد سليم
خالد سليم
يعرض حاليا من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على شبكة قنوات CBC مسلسل "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى وإنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام، وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وهاجر الشرنوبى، وقصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى. وكان لـ«التحرير» لقاء مع صناع المسلسل ليحدثونا عن كواليسه، وردود فعل الحلقات الأولى من العمل.
عبر خالد سليم عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته الحلقات الأولى من المسلسل، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تلقى ردود فعل جيدة من الجمهور، شجعته وحمسته لأن يبذل دائما أقصى ما لديه ليكون عند حسن ظنهم، ولفت إلى أن المسلسل أحداثه ساخنة جدا، والجمهور يحاول الكشف عن جريمة قتل حدثت فى الحلقة
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قبل عرض «بلا دليل».. خالد سليم: نقلة في حياتي

يعيش الفنان خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسله "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدا الإثنين، على قنوات "سي بي سي"، إذ يعتبر أن المسلسل "حالة فنية خاصة في الأعمال الفنية التي تنتمى إلى فئة الـ45 حلقة، لأن المشاهد سوف يجد فيه دراما اجتماعية شديدة الخصوصية، بلا مط أو ملل، وأيضا بسبب الإنفاق الضخم من قبل شركة سينرجي، حتى يخرج بشكل إخراجي عالمي"، مؤكدا أنه يعتقد أن "الجمهور سيستمتع بكل أحداثه، والعمل سيكون نقلة في حياتي الفنية".
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درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
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