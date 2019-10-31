صناع مسلسل بلا دليل: الجمهور أنصفنا بعد أول 3 حلقات

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

خالد سليم

يعرض حاليا من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على شبكة قنوات CBC مسلسل "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى وإنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام، وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وهاجر الشرنوبى، وقصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى. وكان لـ«التحرير» لقاء مع صناع المسلسل ليحدثونا عن كواليسه، وردود فعل الحلقات الأولى من العمل.

عبر خالد سليم عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته الحلقات الأولى من المسلسل، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تلقى ردود فعل جيدة من الجمهور، شجعته وحمسته لأن يبذل دائما أقصى ما لديه ليكون عند حسن ظنهم، ولفت إلى أن المسلسل أحداثه ساخنة جدا، والجمهور يحاول الكشف عن جريمة قتل حدثت فى الحلقة