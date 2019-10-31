صناع مسلسل بلا دليل: الجمهور أنصفنا بعد أول 3 حلقات
تحرير:محمد عبد المنعم٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
خالد سليم
يعرض حاليا من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على شبكة قنوات CBC مسلسل "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى وإنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام، وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وهاجر الشرنوبى، وقصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.
وكان لـ«التحرير» لقاء مع صناع المسلسل ليحدثونا عن كواليسه، وردود فعل الحلقات الأولى من العمل.
عبر خالد سليم عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته الحلقات الأولى من المسلسل، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تلقى ردود فعل جيدة من الجمهور، شجعته وحمسته لأن يبذل دائما أقصى ما لديه ليكون عند حسن ظنهم، ولفت إلى أن المسلسل أحداثه ساخنة جدا، والجمهور يحاول الكشف عن جريمة قتل حدثت فى الحلقة
عبر خالد سليم عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته الحلقات الأولى من المسلسل، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تلقى ردود فعل جيدة من الجمهور، شجعته وحمسته لأن يبذل دائما أقصى ما لديه ليكون عند حسن ظنهم، ولفت إلى أن المسلسل أحداثه ساخنة جدا، والجمهور يحاول الكشف عن جريمة قتل حدثت فى الحلقة الأولى، وكشف عن سبب غيابه عن تصوير الحلقات الأولى من العمل، وقال إنه كان موجودا فى أمريكا، ولكنه سرعان ما عاد وصور ما فاته.
وتعتبر درة "بلا دليل" من الأعمال المهمة فى مشوارها الفنى، وتحدثت عن شخصيتها والصعوبات التى واجهتها فى العمل وقالت، "دور حبيبة لم يكن سهلا نهائيا خاصة أننى أعزف على آلة نادرة، وتمرنت عليها فترة طويلة لكى أتقن عزفها وتخرج الشخصية بشكل لا يحمل أى أخطاء أثناء التصوير"، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا هى وفريق العمل من أجل أن يخرج المسلسل بشكل يليق بالجمهور، منوهة بأنها لمست ردود فعل إيجابية جدا تزامنا مع عرض الحلقات الأولى منالعمل، وأكدت أن هناك مفاجآت كثيرة تنتظر الجمهور خلال الحلقات القادمة.
وفى ثانى تجاربها الدرامية تحدثت معنا المؤلفة والسيناريست إنجى علاء، عن تجربتها فى العمل، وقالت إنها كانت مستمتعة بكل مشهد تكتبه، وكانت متحمسة لأن ترى الشخصيات على الشاشة، مشيرة إلى أن المسلسل ينتمى للطابع الاجتماعى التشويقى، وأكدت أن أحداث المسلسل بالكامل تم تصويرها داخل مصر، ما بين القاهرة وأماكن أخرى، ونوهت للجمهور بأنهم إذا كانوا يريدون أن يكتشفوا لغز الجريمة أن يعيدوا متابعة الحلقة الأولى من العمل، مؤكدة أن الحلقة بها كل شخصيات المسلسل المشتبه فيهم، وأكدت أن الجمهور يشيد بجودة العمل بعد أول 3 حلقات من المسلسل، وأنصفهم وقدر المجهود الكبير الذى بذلوه فى المسلسل.