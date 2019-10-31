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وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

تحرير:التحرير ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
وزيرة التضلمن
وزيرة التضلمن
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.
وأضافت أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه، وتصرف لـ 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما تصرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر لما يزيد على 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

صالات الجيم والمنشطات السامة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب ، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها. وأكد غلاب أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم علي أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطئ من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدمها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.
تصويت النواب على الموازنة-7

نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.
سد-النهضة (10)

البرلمان العربي يُطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إثيوبيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي ، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري. وأكد "السلمي"، في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مشيرا إلى أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بهذا الشأن.
سامح-شكرى (2)

وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة: نعاني من فقر مائي شديد

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وقال شكري في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
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بطاقة-ميزة

البنك المركزي: إصدار 2.5 مليون بطاقة «ميزة» حتى الآن

أعلن إيهاب نصير وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن البنوك أصدرت نحو 2.5 مليون بطاقة ميزة منذ صدور البطاقة وحتى الوقت الحالي، مضيفا أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة ميزة خلال الـ 3 سنوات المقبلة. وأوضح نصير خلال كلمته اليوم، السبت، بمؤتمر رؤية مصر 2030 تأثير الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا المالية، أن تدشين المجلس القومى للمدفوعات دعم خطة الدولة فى تحقيق التحول الرقمى من خلال صدور محفزات للدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.
الجنية-المصري

ارتفع 12 قرشا في أسبوع| هل يواصل الجنيه رحلة الصعود؟

ارتفعت قيمة الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لتزداد قيمته بنحو 12 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.18 جنيه للبيع، في مقابل نحو 16.30 جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وشهدت العملة المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع بنحو 177 قرشا أمام العملة الخضراء، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً إلى الأفضل حاليا.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
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