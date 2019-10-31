وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

تحرير:التحرير ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

وزيرة التضلمن

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.

وأضافت أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه، وتصرف لـ 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما تصرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر لما يزيد على 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية

وأضافت أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه، وتصرف لـ 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما تصرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر لما يزيد على 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.







