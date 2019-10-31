جريمة

كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
دورية أمنية
دورية أمنية
طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفى أثناء مرور القول الأمني برئاسة الملازم سامح بشارة الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بالحي الأول بجوار نادي دجلة، اشتبهوا في مستقلي السيارة رقم (ط ص س / 2149 مصر) ماركة "هيونداي النترا"، ولدى التوجه لفحصهم حاولوا الهرب بالسيارة واصطدمت بسيارة الشرطة من زجاج الباب الأيمن، وتمكنت القوات من
اقرأ المزيد
السجون (1)

عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الرقابة الإدارية (4)

رشوة وتزوير.. الرقابة الإدارية تحقق مع 104 موظفين بتهم فساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مديرية تربية وتعليم، ورئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات برشوة كبرى، فضلا عن ضبط موظف موقوف عن العمل يستولى لنفسه على قيمة ضرائب عقارية من الممولين. كانت الرقابة الإدارية قد نجحت ،خلال شهر أكتوبر الجاري، في ضبط 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عموميين، إذ شمل أبرز قضايا حول مواجهة انحراف الموظفين العموميين ضبط رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات عقب طلب وتقاضي مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
اشارة-مرور (4)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1353 مخالفة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3900 مخالفة مرورية متنوعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 37 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
الاهرامات

أمن الجيزة يتصدى لحالات مضايقة زوار الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
جبن رومي فاسدة‎ (2)

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]