كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

دورية أمنية

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وفى أثناء مرور القول الأمني برئاسة الملازم سامح بشارة الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بالحي الأول بجوار نادي دجلة، اشتبهوا في مستقلي السيارة رقم (ط ص س / 2149 مصر) ماركة "هيونداي النترا"، ولدى التوجه لفحصهم حاولوا الهرب بالسيارة واصطدمت بسيارة الشرطة من زجاج الباب الأيمن، وتمكنت القوات من

وفى أثناء مرور القول الأمني برئاسة الملازم سامح بشارة الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بالحي الأول بجوار نادي دجلة، اشتبهوا في مستقلي السيارة رقم (ط ص س / 2149 مصر) ماركة "هيونداي النترا"، ولدى التوجه لفحصهم حاولوا الهرب بالسيارة واصطدمت بسيارة الشرطة من زجاج الباب الأيمن، وتمكنت القوات من ضبط السيارة ومستقليها وهم كل من "محمد. ع.غ" 30 سنة، عامل، و"محمد. م . ز" 31 سنة، سائق (يقيمان في الإسماعيلية)، و"أحمد. ك. ع" 25 سنة، عامل، مقيم بالفيوم، وبحوزتهم 5 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ 48 ألفا و900 جنيه.



أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسيارة لتسهيل ترويجها.



