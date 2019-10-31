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مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع ما داموا من مستحقى الدعم. وكان آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات اليوم، الخميس، غير أنه تقرر مد الفترة لمدة شهر.
وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما أعلنت الوزارة عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية. ووجه وزير التموين جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-المالية -محمد-معيط

مصر تسعى للانضمام إلى عضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين، خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية. وقال الوزير، فى لقائه مع ليوناردو أمباسا، رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إن مصر تحرص منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة.
حلاوة-المولد

تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية. وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.
بطاقات-تموينية

اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم، الخميس، هو آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية، إذ يتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يومًا تتم إعادة من تثبُت أحقيته فى الدعم دون المساس بأى شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما أعلنت الوزارة عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حلاوة-المولد

تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية. وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.
بطاقات-تموينية

اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم، الخميس، هو آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية، إذ يتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يومًا تتم إعادة من تثبُت أحقيته فى الدعم دون المساس بأى شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما أعلنت الوزارة عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.
السكر-للتخلص-من-السموم

وزير التموين: مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020

نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من المولاس بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020، موجها ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان.
بطاقات-تموين

حذف مليون مواطن من بطاقات التموين.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وأنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن.
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