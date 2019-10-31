مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

بطاقات التموين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع ما داموا من مستحقى الدعم. وكان آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات اليوم، الخميس، غير أنه تقرر مد الفترة لمدة شهر.

وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما أعلنت الوزارة عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية. ووجه وزير التموين جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة