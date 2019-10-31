حسين الشحات يروي أسباب تراجع بدايته مع الأهلي

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

حسين الشحات

تحدث حسين الشحات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مراوغته الرائعة للدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، خلال لقاء الفريقين في كأس السوبر، وذلك خلال استضافته في قناة الأهلي. وقال حسين الشحات: "ألجأ لهذه المراوغة دائما منذ كنت لاعبا في دوري الناشئين، وحاولت أن أفعلها في مباراة المقاولون العرب، وحمدي النقاز لاعب دولي ونجم كبير، لا خلاف على ذلك، لقد توقع أنني سأتجه بالكرة إلى خارج منطقة الجزاء، ولكن بمجرد اللمسة الأولى فإنه بات خارج إطار اللعب".

وواصل: "ما زاد من انتشار ورواج هذه اللعبة أنها جاءت في مباراة كبيرة أمام ناد كبير بحجم الزمالك، كنت أريد التسديد مباشرة في الزاوية البعيدة ولكن محمود علاء اضطرني لتغيير زاوية التسديد". في سياق آخر، اعتذر الشحات لجماهير الأهلي على تواضع مستواه في بداية انضمامه للفريق، قائلا: "ابتعدت عن التدريب لمدة

وواصل: "ما زاد من انتشار ورواج هذه اللعبة أنها جاءت في مباراة كبيرة أمام ناد كبير بحجم الزمالك، كنت أريد التسديد مباشرة في الزاوية البعيدة ولكن محمود علاء اضطرني لتغيير زاوية التسديد".



في سياق آخر، اعتذر الشحات لجماهير الأهلي على تواضع مستواه في بداية انضمامه للفريق، قائلا: "ابتعدت عن التدريب لمدة 20 يوما قبل انضمامي للأهلي، وراهن مارتن لاسارتي على أنني سأكون أفضل مع انتظامي في فترة الإعداد، وبالفعل بذلت مجهودا مضاعفا في معسكر إسبانيا، وترجمته بأداء جيد في مباراة المقاولون".



وأردف: "بدايتي كانت صعبة في ظل حصولي على إجازة طويلة مع ضغط وتوالي المباريات باللعب كل 3 أيام، وأعتذر لجماهير الأهلي لأننا لم نكن على قدر المسؤولية في بطولة إفريقيا بالموسم الماضي، ونعدهم بأن يكون دوري الأبطال هدفنا الأول ونسعى للفوز به مع الدوري والكأس والسوبر".