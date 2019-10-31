رياضة

حسين الشحات يروي أسباب تراجع بدايته مع الأهلي

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
حسين الشحات
حسين الشحات
تحدث حسين الشحات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مراوغته الرائعة للدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، خلال لقاء الفريقين في كأس السوبر، وذلك خلال استضافته في قناة الأهلي. وقال حسين الشحات: "ألجأ لهذه المراوغة دائما منذ كنت لاعبا في دوري الناشئين، وحاولت أن أفعلها في مباراة المقاولون العرب، وحمدي النقاز لاعب دولي ونجم كبير، لا خلاف على ذلك، لقد توقع أنني سأتجه بالكرة إلى خارج منطقة الجزاء، ولكن بمجرد اللمسة الأولى فإنه بات خارج إطار اللعب".
وواصل: "ما زاد من انتشار ورواج هذه اللعبة أنها جاءت في مباراة كبيرة أمام ناد كبير بحجم الزمالك، كنت أريد التسديد مباشرة في الزاوية البعيدة ولكن محمود علاء اضطرني لتغيير زاوية التسديد". في سياق آخر، اعتذر الشحات لجماهير الأهلي على تواضع مستواه في بداية انضمامه للفريق، قائلا: "ابتعدت عن التدريب لمدة
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أيمن أشرف

أزمة التجنيد تبعد أيمن اشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
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عواد يخوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابة الرقبة

خضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة اليوم الخميس، بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابته بمزق في الرقبة، حيث كان عواد تعرض للإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الذي حقق فيه الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على استاد السلام وهي المباراة التي تأهل الزمالك من خلالها إلى دور المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك مع كل من مازيمبي وزيسكو، أول أغسطس.
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بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي، اليوم الخميس، على ملعب النادى بـ100 عقبة، تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو، مدرب الفريق الأبيض، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات، حيث شهد التدريب غياب الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لوجودهم فى المنتخب الأولمبي، في حين شارك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن بعد تأجيل القمة: «آسفين يا حاج عامر»

قاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، حملة للاعتذار إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، بعد تأجيل لقاء القمة، حيث تعرض عامر حسين لانتقادات واسعة بسبب كثرة تأجيلات الدوري المحلي في الموسم الماضي. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، قبل تأجيلها بشكل رسمي.
اسماعيل-يوسف

تعليق صادم من إسماعيل يوسف على تأجيل القمة

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري كان مفاجأة بالنسبة له شخصيا، موضحًا أن الفريق الأبيض كان في أتم الجاهزية لخوض اللقاء. وأوضح يوسف، في تصريحات تليفزيونية، أن "الفريق كان جاهزًا تمامًا لمواجهة الأهلي ولكن بالتأكيد هناك أسبابا واضحة استند عليها الأمن في قراره، يحترمها نادي الزمالك". وأشار إسماعيل يوسف إلى أن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، عائد بقوة بعد مشاركته في لقاء المنيا الودي ولم يعد يعاني من أي إصابات في المرحلة الحالية.
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