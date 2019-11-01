سيارات سوف تمتلكها لما بعد 400 ألف كيلومتر

لدى بعض السيارات في الأسواق العالمية القدرة على الاستمرار لفترات طويلة بشكل جيد، مع الاحتفاظ بكفاءتها لأطول مسافة ممكنة لها خلال الاستخدام
تقاس دومًا قدرات السيارات بشكل رئيسي بالمسافة الإجمالية التي يمكنها سيرها بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة، وهو الأمر الذي يرجح كفة بعض الموديلات على حساب غيرها، وبالأخص في ما يتعلق بالسيارات المستعملة في الأسواق العالمية المختلفة.
وتمتلك بعض الموديلات القدرة على السير لمسافات تزيد على 400 ألف كيلومتر بشكل إجمالي، وهو ما يعني أنها تمتلك القدرة على الاحتفاظ بكفاءتها الفنية لعدد كبير من السنوات، قد يصل إلى 12 عامًا، دون أن تعاني كثيرًا على مستوى المحرك القوي.
وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "ذا ستار" البريطانية مجموعة هي الأكثر قدرة على الاستمرار في العمل لمسافات إجمالية تصل إلى 420 ألف كيلومتر دون أن تفقد الكثير من قدراتها.
تويوتا بريوس
تراهن شركة تويوتا اليابانية على الموديلات الاعتمادية في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تقدم مجموعة كبيرة من الموديلات
وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "ذا ستار" البريطانية مجموعة هي الأكثر قدرة على الاستمرار في العمل لمسافات إجمالية تصل إلى 420 ألف كيلومتر دون أن تفقد الكثير من قدراتها.
تويوتا بريوس
تراهن شركة تويوتا اليابانية على الموديلات الاعتمادية في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تقدم مجموعة كبيرة من الموديلات التي حصلت على شعبية واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل التطوير المستمر للسيارة.
وتمتلك بريوس القدرة على الاستمرار في الأسواق العالمية بكفاءة واضحة على المستوى الفني، بما يؤهلها لأن تسير بإجمالى مسافة تزيد على 400 ألف كيلومتر، محتفظة بإمكانياتها الفنية وقدرات المحرك.
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سكودا أوكتافيا
استطاعت سكودا تطويرها في الأسواق العالمية بشكل رئيسي على مدى السنوات القليلة الماضية، ما جعلها منافسة لإصدارات السيارات السيدان المدمجة ذات القدرات العالية، وعلى رأسها تويوتا كورولا، التي حصلت على تقديرات مرتفعة في الأسواق من حيث إقبال الجماهير.
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وخلال السنوات القليلة الماضية، اتضح أنها تتمتع بمميزات فنية كبيرة، سواء على المستوى الفني أو حتى القدرة على السير لمسافات طويلة مع الاحتفاظ بكفاءتها لسنوات كثيرة.
فولكس فاجن جولف
تعد فولكس فاجن جولف بشكل عام واحدة من أنجح سلاسل السيارات على مستوى الأسواق العالمية، وهي لا تزال تحصد مبيعات واسعة حتى الآن، وهو الأمر الذي يفسر نجاحها في الأسواق العالمية، واستمرار الشركة الألمانية العملاقة في تطويرها فنيا وشكليا، بما يتناسب مع روح العصر الحديث.
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وخلال السنوات الماضية، تمكنت بعض الموديلات التي أنتجتها الشركة الألمانية من موديلات جولف، من تقديم نماذج رائعة على المستوى الفني، ما أسهم في زيادة وجودها فى الأسواق والاستمرار لفترات طويلة.
أودي A4
لا شك في أنها من كبرى السيارات العالمية التي تتمتع بشهرة واسعة، كما أنها على المستوى الفني والقدرات التقنية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا أساسيا في الأسواق العالمية، وساعدها ذلك على تحقيق معدلات انتشار واسعة في بعض الأسواق العالمية، وعلى رأسها بريطانيا.
وعلى المستوى الفني، تظل أودي A4 قادرة على البقاء لفترات طويلة في الأسواق العالمية بكامل قدراتها وكفاءتها الفنية، خاصة في ظل ما تتمتع به من محركات قوية.
فولكس فاجن باسات
لا شك فى أنها من السيارات الأكثر تطورًا من إنتاج الشركة الألمانية العملاقة، وإن كانت تعاني بشكل رئيسي من بعض الأخطاء في التصميم الداخلى ومدى ملاءمته للراحة، إلا أن تلك المشكلات لم تؤثر فى الكفاءة الفنية للسيارة، أو قدراتها على الاحتفاظ بشكل كبير بقدراتها العامة، وبالأخص المحرك القوي الذي يمتلك قدرات كبيرة على الاستمرار فى حالة فنية كبيرة، تمكنه من السير لأكثر من 400 ألف كيلومتر في الأسواق العالمية.