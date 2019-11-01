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سيارات سوف تمتلكها لما بعد 400 ألف كيلومتر

لدى بعض السيارات في الأسواق العالمية القدرة على الاستمرار لفترات طويلة بشكل جيد، مع الاحتفاظ بكفاءتها لأطول مسافة ممكنة لها خلال الاستخدام
تحرير:محمود نبيل ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف
تقاس دومًا قدرات السيارات بشكل رئيسي بالمسافة الإجمالية التي يمكنها سيرها بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة، وهو الأمر الذي يرجح كفة بعض الموديلات على حساب غيرها، وبالأخص في ما يتعلق بالسيارات المستعملة في الأسواق العالمية المختلفة. وتمتلك بعض الموديلات القدرة على السير لمسافات تزيد على 400 ألف كيلومتر بشكل إجمالي، وهو ما يعني أنها تمتلك القدرة على الاحتفاظ بكفاءتها الفنية لعدد كبير من السنوات، قد يصل إلى 12 عامًا، دون أن تعاني كثيرًا على مستوى المحرك القوي.
وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "ذا ستار" البريطانية مجموعة هي الأكثر قدرة على الاستمرار في العمل لمسافات إجمالية تصل إلى 420 ألف كيلومتر دون أن تفقد الكثير من قدراتها.   تويوتا بريوس تراهن شركة تويوتا اليابانية على الموديلات الاعتمادية في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تقدم مجموعة كبيرة من الموديلات
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