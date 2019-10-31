نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس: التنمر عليه سببه معروف

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

نشوى مصطفى

رفضت الفنانة نشوى مصطفى، التنمر الذي يتعرض له زميلها الفنان أحمد فلوكس، ودافعت عنه ضد حملة شنها عليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم". وكان "فلوكس" قد تعرض لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها قام بعض المتابعين بالهجوم عليه.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخرا فى فيلم الممر الذي يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر