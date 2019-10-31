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نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس: التنمر عليه سببه معروف

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
رفضت الفنانة نشوى مصطفى، التنمر الذي يتعرض له زميلها الفنان أحمد فلوكس، ودافعت عنه ضد حملة شنها عليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم". وكان "فلوكس" قد تعرض لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها قام بعض المتابعين بالهجوم عليه.
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخرا فى فيلم الممر الذي يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر
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سامى-العدل (1)

ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده: مين هيدعيله معايا

نشرت "رشا سامي العدل صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إحياء لذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير، الذي يوافق 2 نوفمبر، وعلقت: "عيد ميلاد حبيبي بعد بكرة (السبت)، وهاحتفل معاه بيه وأدعي له كتير"، وتابعت: "مش عايزة أعمله لوحدي عايزة أفاجئه بكل صحابه وحبايبه يكونوا موجودين، ويدعوا له معايا ويبقى أحلى عيد ميلاد ليه في الجنة إن شاء الله، هااااا مين معايا الجمعة نص الليل ندعيله سوا". الفنان سامي العدل ولد في 2 نوفمبر 1946، ساهم في اكتشاف العديد من المواهب، وله عدد كبير من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون.
حمو-بيكا

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: أنا أخوك الصغير وعايز أكل عيش

أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن أسفه للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، وذلك لما بدر منه في مقطع فيديو بثه من داخل نقابة المهن الموسيقية، الأحد الماضي، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن جمهوره من كل فئات المجتمع ويعجبه المحتوي الذي يقدمه، مشيرًا إلى أنه لديه القدرة على إسعاد الجمهور بالأغاني التي يقدمها، قائلًا في رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي: «أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي أني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه».
احمد امين

«Netflix» تُعلن عن بطل مسلسلها «ما وراء الطبيعة»

نشرت الصفحة الرسمية لشركة Netflix في الشرق الأوسط، على موقع "فيسبوك"، أن بطل حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي ستقوم بإنتاجه النجم أحمد أمين. وكشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت اسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ماوراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته.
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شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
فيلم الممر

4 مرات في قناتين.. مواعيد عرض فيلم «الممر» تليفزيونيا

تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.
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