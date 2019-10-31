بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

احتجاجات لبنان_أرشيفية

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.

ونفذ الجيش اللبناني صباح اليوم انتشارا كثيفا في معظم المحافظات، لاسيما في بؤر التوتر ومحيط نقاط تمركز الاحتجاجات في العاصمة بيروت ومدن طرابلس وعكار (شمالا) وصيدا (جنوبا) وفي محافظة البقاع، وقام بمؤازرة القوى الأمنية، حيث أجريت مفاوضات مع المحتجين والمتظاهرين لإعادة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير.وأكد