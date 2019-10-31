قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

وزارة الداخلية

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).

استهدفت الزيارات تعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، واستعراض المعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب، وتم توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن. كما تمت استضافة عدد من طلاب

استهدفت الزيارات تعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، واستعراض المعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب، وتم توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن.



كما تمت استضافة عدد من طلاب تلك المدارس عقب الزيارات، فى أندية الشرطة بكل مديرية، لقضاء يوم ترفيهى وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.



وفى تقليد سنوى تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد رافق عدد من القيادات والضباط أبناء الشهداء فى اليوم الدراسى الأول، تخليدا ووفاءً وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه من رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن الوطن، وتأكيدا لتضحياتهم التى ستظل دوما وساما على صدور رجال الشرطة.





