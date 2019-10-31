جريمة

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
استهدفت الزيارات تعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، واستعراض المعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب، وتم توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن. كما تمت استضافة عدد من طلاب
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السجون (1)

عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الرقابة الإدارية (4)

رشوة وتزوير.. الرقابة الإدارية تحقق مع 104 موظفين بتهم فساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مديرية تربية وتعليم، ورئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات برشوة كبرى، فضلا عن ضبط موظف موقوف عن العمل يستولى لنفسه على قيمة ضرائب عقارية من الممولين. كانت الرقابة الإدارية قد نجحت ،خلال شهر أكتوبر الجاري، في ضبط 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عموميين، إذ شمل أبرز قضايا حول مواجهة انحراف الموظفين العموميين ضبط رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات عقب طلب وتقاضي مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
اشارة-مرور (4)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1353 مخالفة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3900 مخالفة مرورية متنوعة.
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قوات-الشرطة (3)

الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
زحام-مرورى (1)

زحام مروري بشوارع القاهرة بسبب عطل الخط الأول للمترو

كثافات مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم الخميس، تزامنا مع توقيت الذروة الصباحية والتأثر بسقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول لمترو الأنفاق؛ ما أدى إلى توقف الحركة بالمحطتين، إضافة إلى محطة منشية الصدر، وتركزت الكثافات للقادم من مناطق شرق القاهرة اتجاه رمسيس ووسط المدينة، والقادم من حدائق القبة إلى كوبري الفنجري وامتداد شارع رمسيس وغمرة وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة.
حريق

السيطرة على حريق في شادر حلويات بالعباسية

نشب حريق هائل فى شادر لبيع الحلويات بميدان الجيش بالقاهرة دون إصابات وخسائر بشرية، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتمكنوا من إخماده بعد الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في شادر لبيع الحلويات، على الفور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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