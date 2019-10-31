نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

تحرير:أحمد جاد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

البرلمان

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه فى ظل نقص المياه وفى ظل اتجاه إثيوبيا لبناء سد النهضة فمن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى بوار آلاف الفدادين حال عدم اتخاذ إجراءات مناسبة، الأمر الذى يتطلب اتجاه الدولة إلى ضخ استثمارات فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر.وأضاف أن إنشاء مراكز الزراعات التعاقدية يسهم بشكل كبير في