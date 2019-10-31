مصر تسعى للانضمام إلى عضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين، خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية. وقال الوزير، فى لقائه مع ليوناردو أمباسا، رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إن مصر تحرص منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي فى تطوير القدرات المؤسسية بإفريقيا من خلال الارتقاء بمنظومة عمل المحاسبين والمراجعين، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بما يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية وسرعة ودقة الإنجاز، على النحو الذي يسهم فى تحفيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ لضمان تحسّن بنية