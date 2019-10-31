أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات
تحرير:رنا عبد الصادق
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 675 جنيهًا.
عيار 24: 771 جنيهًا.
عيار 18: 579 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1505.09 دولار، بحسب وكالة
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 675 جنيهًا.
عيار 24: 771 جنيهًا.
عيار 18: 579 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1505.09 دولار، بحسب وكالة بلومبيرج.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.