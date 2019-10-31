سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 579 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1505.09 دولار، بحسب وكالة
اقرأ المزيد
وزير-المالية -محمد-معيط

مصر تسعى للانضمام إلى عضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين، خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية. وقال الوزير، فى لقائه مع ليوناردو أمباسا، رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إن مصر تحرص منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة.
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية نوفمبر

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع ما داموا من مستحقى الدعم. وكان آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات اليوم، الخميس، غير أنه تقرر مد الفترة لمدة شهر.
حلاوة-المولد

تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية. وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.
بطاقات-تموينية

اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم، الخميس، هو آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية، إذ يتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يومًا تتم إعادة من تثبُت أحقيته فى الدعم دون المساس بأى شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما أعلنت الوزارة عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الذهب (2)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 670 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]