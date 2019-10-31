أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 579 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1505.09 دولار، بحسب وكالة