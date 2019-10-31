صالات الجيم والمنشطات السامة في طلب إحاطة بالبرلمان
تحرير:أحمد جاد
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
النواب
تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب ، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها.
وأكد غلاب أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم علي أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطئ من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدمها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن كوارث المنشطات وصلت للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، والتي علي آثرها تم استبعاد مصر بشكل نهائي من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ...ومن ثم يكون الطبيعي أن هذه الكوارث منتشرة في النوادي الصحية وصالات الجيم التي لا يتم عليها أي رقابة من الأجهزة المعنية، حيث وصل الأمر
وأضاف عضو مجلس النواب، أن كوارث المنشطات وصلت للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، والتي علي آثرها تم استبعاد مصر بشكل نهائي من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ...ومن ثم يكون الطبيعي أن هذه الكوارث منتشرة في النوادي الصحية وصالات الجيم التي لا يتم عليها أي رقابة من الأجهزة المعنية، حيث وصل الأمر لتداول مثل هذه المنشطات بأسعار خيالية، مع أن الجميع يدرك ويعلم مخاطرها الصحية علي الشباب المصري.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن هذه الكارثة لم تعد في المدينة فقط ولكن وصلت للأرياف والقري، وهو ما يمثل ظاهرة خطيرة علي المجتمع المصري، الذي يعرض شبابه للموت البطئ من خلال حبوب ومكملات غذائية سامة، حيث من ناحية العديد من صالات الجيم غير مؤهلة لتقديم خدمة ممارسة الرياضة، ومن ناحية أخري تداول مثل هذه السموم بها جريمة في حق الشباب خاصة أنها أصبحت بؤرة فساد بهذه الطريقة.
وأكد على أنه يتقدم بهذا الطلب لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الصحة ووزير الشباب بشأن هذه الإشكاليات وتعرض الشباب المصري للموت البطئ من خلال تداول مثل هذه السموم وعدم وجود رقابة علي صالات الجيم من الأجهزة المعنية، وهو ما يؤثر سلبا على نسيج المجتمع ومستقبله.