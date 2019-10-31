قرعة سهلة لدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

ليفربول

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات سهلة للكبار، إذ من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون، نظيره أوكسفورد، الذي أطاح بساندرلاند، على ملعب أكسفورد. وعلى ملعب أولد ترافورد، يستضيف مانشستر يونايتد، الذي أخرج تشيلسي، نظيره كولشيستر المتفوق على كرولي تاون، أما ثالثة المواجهات، فسيحل فيها ليفربول ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بعدما أخرج الأخير فريق وولفر هامبتون.

وتعد رابعة المواجهات هي الأصعب، حيث سيحل ليستر سيتي الذي أخرج بيرتن ألبيون، ضيفًا على إيفرتون الذي أطاح بواتفورد، على ملعب جوديسون بارك. يشار إلى أن ليفربول بلغ ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عقب فوزه على أرسنال بركلات الترجيح (5-4) مساء أمس الأربعاء، بعدما انتهى الزمن الأصلي بالتعادل