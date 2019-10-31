بعد أكثر من 30 ألف رحلة.. بوينج تسحب «طائرات الشقوق»

تحرير:التحرير ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

بيونج

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية "بوينج"، الخميس، أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى 50 من طائراتها "بوينغ 737 إن جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح ناطق باسم المجموعة لـ"فرانس برس"، أن "نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من 5 بالمئة منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها. ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق، بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأمريكية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينج 737 إن جي"، التي قامت بأكثر من 30 ألف رحلة.ويأتي ذلك بينما تواجه مجموعة "بوينج" تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس"، أوديا بحياة 346 شخصا.وأوقفت الشركة عمل هذا الطراز من الطائرات بعد حادثي الطائرتين الإثيوبية والماليزية، فيما