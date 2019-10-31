يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

يورجن كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.

وقال كلوب: "لن نكون ضحية هذه المشكلة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لنا فلن نلعب، وفيفا أبلغنا أن كأس العالم للأندية ستكون في هذا الوقت، وسنفعل ذلك". وواصل: "رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا بمواعيد اللعب في الدوري الممتاز، وهو ما نفعله بوضوح، ولو كان هناك جدول مباريات، دون أن يستطيع فريق ما المشاركة في كل