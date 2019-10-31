إعفاء الطلاب الأوائل من المصروفات في جامعة بني سويف

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

جامعة بني سويف

قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، إن مجلس الجامعة وافق على منح الثلاثة الأوائل من الطلاب النظاميين من كل فرقة إعفاء من المصروفات الدراسية، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني، مضيفًا في تصريح اليوم الخميس: «أن مجلس الجامعة وافق أيضًا على وضع آليات موحدة لتكريم أوائل الدفعات من الطلاب النظاميين وطلاب الشعب والبرامج الخاصة، بناءً على المقترح المقدم من اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة».

وأشار إلى أن المجلس وافق على منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بالشعب والبرامج الجديدة مطلقًا، بغض النظر عن تعدد الأقسام العلمية في بعض الكليات، حيث يمنح الأول 1500 جنيه والثاني 1000 جنيه والثالث 500 جنيه.وفي فبراير الماضضي قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تخصيص 50 منحة في المجالات