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إعفاء الطلاب الأوائل من المصروفات في جامعة بني سويف

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، إن مجلس الجامعة وافق على منح الثلاثة الأوائل من الطلاب النظاميين من كل فرقة إعفاء من المصروفات الدراسية، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني، مضيفًا في تصريح اليوم الخميس: «أن مجلس الجامعة وافق أيضًا على وضع آليات موحدة لتكريم أوائل الدفعات من الطلاب النظاميين وطلاب الشعب والبرامج الخاصة، بناءً على المقترح المقدم من اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة».
وأشار إلى أن المجلس وافق على منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بالشعب والبرامج الجديدة مطلقًا، بغض النظر عن تعدد الأقسام العلمية في بعض الكليات، حيث يمنح الأول 1500 جنيه والثاني 1000 جنيه والثالث 500 جنيه.وفي فبراير الماضضي قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تخصيص 50 منحة في المجالات
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حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
قيادات الإخوان

باحث قومي: معظم الضباط الأحرار كانوا ينتمون لـ«الإخوان»

كشف اللواء حمدي لبيب، باحث قومي وتاريخي، أن الإخوان بدأوا ينتشرون في الدول العربية اعتبارًا من 1942، منوها بأن الضباط الأحرار في مصر كانوا لهم اتجاهات مختلفة، ولكن معظمهم كان تبع الإخوان المسلمين، مثل خالد محي الدين، ومحمد نجيب. وقال لبيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مر بمرحلتين، حيث نشأت في 22 مارس 1928 بواسطة حسن البنا، وبدعم من القوات الإنجليزية، بهدف تسييس الدين، والوصول إلى الحكم.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة

نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

نائبة: هناك شبهات فساد تعليمي بشأن اختبار SAT

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن اختبار الـSAT، وهو اختصار لـScholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية، إذ أنه يقدم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحدة للمقارنة بين المتقدمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، ورسائل التوصية، وسيرهم الذاتية، ورسائل الحافز الخاصة بهم، ومن ثم الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

اقتراح برلماني بشأن اختبار قدرات الثانوية العامة

تقدم النائب سليمان العميري، باقتراح بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة وفقا لمجموعهم، موضحا أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم خاصة الفتيات، لأنه عقب ظهور النتيجة يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكلية التي أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها.
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إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتوظيف المعلمين

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم جديد، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط التالي (www.egmoe.org)، وسيتاح عليها جميع التفاصيل الخاصة بالتقدم للمسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، والتقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.
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