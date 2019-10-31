إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمي

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

وزير التعليم العالي

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 22 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن تصنيف "QS" العالمي 2020 للمنطقة العربية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة لتكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 تضمن 20 جامعة، و2018 تضمن 17 جامعة، و2017 تضمن 15 جامعة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.

وشملت الجامعات المصرية التي أدرجت في التصنيف للمنطقة العربية جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي،