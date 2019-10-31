الصحة: توفير 513 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات خلال عام

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 2018-2019، إذ قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الخميس: «إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 ملايين مرشح کلي، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي».

وأضاف مجاهد: «أنه جار توفير 75 محطة معالجة مياه أخرى، وإجراء حصر شامل لجميع الماكينات ومحطات المياه لاستبدال القديم منها بالماكينات جديدة وفقاً لتقارير الصيانة الدورية».وفي إطار خطة الوزارة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية، أوضح أنه تم إصلاح وصيانة 462 جهاز أشعة من مختلف الأنواع بمستشفيات الوزارة في جميع