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الصحة: توفير 513 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات خلال عام

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 2018-2019، إذ قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الخميس: «إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 ملايين مرشح کلي، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي».
وأضاف مجاهد: «أنه جار توفير 75 محطة معالجة مياه أخرى، وإجراء حصر شامل لجميع الماكينات ومحطات المياه لاستبدال القديم منها بالماكينات جديدة وفقاً لتقارير الصيانة الدورية».وفي إطار خطة الوزارة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية، أوضح أنه تم إصلاح وصيانة 462 جهاز أشعة من مختلف الأنواع بمستشفيات الوزارة في جميع
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حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
قيادات الإخوان

باحث قومي: معظم الضباط الأحرار كانوا ينتمون لـ«الإخوان»

كشف اللواء حمدي لبيب، باحث قومي وتاريخي، أن الإخوان بدأوا ينتشرون في الدول العربية اعتبارًا من 1942، منوها بأن الضباط الأحرار في مصر كانوا لهم اتجاهات مختلفة، ولكن معظمهم كان تبع الإخوان المسلمين، مثل خالد محي الدين، ومحمد نجيب. وقال لبيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مر بمرحلتين، حيث نشأت في 22 مارس 1928 بواسطة حسن البنا، وبدعم من القوات الإنجليزية، بهدف تسييس الدين، والوصول إلى الحكم.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة

نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس

نفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين، وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، إذ أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

زايد: القضاء على قوائم الانتظار.. ولا نقص في الأدوية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للاستماع إلى سياسة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة. وقال العماري، خلال الاجتماع، إن اللجنة عقدت 149 اجتماعا خلال الفترات السابقة نتج عنها العديد من التوصيات التى رأت اللجنة أنها لم تفعل بالرغم من متابعتها لها، حتى وإن جاءت بعض الردود والتى لم تكن على المستوى المطلوب لأبناء هذا الشعب الذى نمثله، فنحن بالفعل من نواجه الشارع المصري.
.وزيرة-هالة-زايد الصح- تتابع-الاستعدادات -عمليات قسطرة -لقلب في-بورسعيد (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.
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