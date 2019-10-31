«الجزار» يعلن موعد طرح وحدات سكنية بالوجه البحري والقناة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

عاصم الجزار

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قيام الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم "3غرف - بمساحة تصل إلى90 م2"، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات "الشرقية– الإسكندرية – الدقهلية –الإسماعيلية – كفر الشيخ –المنوفية – البحيرة – الغربية". وقال الدكتور عاصم الجزار في بيان اليوم الخميس، إنه يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 10 نوفمبر المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن.

وتابع، أن يكون مستند الإعاقة حديثا صادرا في عام 2019 عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للمشروع خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق