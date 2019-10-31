«الجزار» يعلن موعد طرح وحدات سكنية بالوجه البحري والقناة
تحرير:أ.ش.أ
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
عاصم الجزار
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قيام الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم "3غرف - بمساحة تصل إلى90 م2"، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات "الشرقية– الإسكندرية – الدقهلية –الإسماعيلية – كفر الشيخ –المنوفية – البحيرة – الغربية".
وقال الدكتور عاصم الجزار في بيان اليوم الخميس، إنه يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 10 نوفمبر المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن.
وتابع، أن يكون مستند الإعاقة حديثا صادرا في عام 2019 عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للمشروع خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق
وتابع، أن يكون مستند الإعاقة حديثا صادرا في عام 2019 عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للمشروع خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد بشأن أسلوب السداد، أن سعر الوحدة "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه "وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص"، مع سداد مبلغ 150جنيها مصاريف إدارية "لا تُرد"، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وتابعت، أنه يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة "تحدد طبقاً للدخل والسن" بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالي، مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مناطق "القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة –الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة"القنطرة غرب" – البياضة"، بمحافظة الإسماعيلية، مناطق "القرين – أبوكبير – أولاد صقر"، بمحافظة الشرقية، مناطق "بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه"، بمحافظة الدقهلية، مناطق "مركز السادات – قويسنا – أشمون –منوف – تلا"، بمحافظة المنوفية، مناطق "مطوبس – فوه – قلين –الحامول – الرياض"، بمحافظة كفر الشيخ، مناطق "بسيون – سمنود– زفتي – كفر الزيات – المحلة"، بمحافظة الغربية، ومناطق "الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون"، بمحافظة البحيرة.
وأكدت أن شروط الحجز، تتضمن،ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20عاماً، أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، لايزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة "بما يعادل 5700 جنيه شهريا"، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب "بما يعادل 4200 جنيه شهريا"، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.