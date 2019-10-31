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«الجزار» يعلن موعد طرح وحدات سكنية بالوجه البحري والقناة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قيام الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم "3غرف - بمساحة تصل إلى90 م2"، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات "الشرقية– الإسكندرية – الدقهلية –الإسماعيلية – كفر الشيخ –المنوفية – البحيرة – الغربية". وقال الدكتور عاصم الجزار في بيان اليوم الخميس، إنه يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 10 نوفمبر المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن.
وتابع، أن يكون مستند الإعاقة حديثا صادرا في عام 2019 عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للمشروع خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق
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حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
قيادات الإخوان

باحث قومي: معظم الضباط الأحرار كانوا ينتمون لـ«الإخوان»

كشف اللواء حمدي لبيب، باحث قومي وتاريخي، أن الإخوان بدأوا ينتشرون في الدول العربية اعتبارًا من 1942، منوها بأن الضباط الأحرار في مصر كانوا لهم اتجاهات مختلفة، ولكن معظمهم كان تبع الإخوان المسلمين، مثل خالد محي الدين، ومحمد نجيب. وقال لبيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مر بمرحلتين، حيث نشأت في 22 مارس 1928 بواسطة حسن البنا، وبدعم من القوات الإنجليزية، بهدف تسييس الدين، والوصول إلى الحكم.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة

نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.
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دكتور-فى-العمليات (2)

«شهيد الطب»..36 ساعة عمل أنهت حياة طبيب بمستشفى طنطا

توفى طبيب تخدير بمستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أثناء أداء عمله بغرفة عمليات المستشفى، نتيجة ضغط العمل والسهر المتواصل. وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء والعاملين بالمستشفى إذ وصفو الطبيب «أحمد برج»، بـ«الشهيد»، فيما أكد أحد العاملين، أن الطبيب المتوفى مشهود له بحسن الخلق وسمعته الطيبة، فضلا عن نشاطه المستمر في العمل، لافتًا إلى أنه قبل دخوله غرفة العمليات كان «نباطشى»، والوفاة نتيجة ضغط العمل.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة في فيينا

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت كنيسة جديدة للاقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا. وهنأ البابا -في كلمته خلال التدشين بحضورعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الجالية المصرية من الأقباط-أقباط النمسا بالكنيسة الجديدة متمنيا لهم المزيد من الارتباط بالوطن والكنيسة. وكان البابا تواضروس قد زار السفارة المصرية في فيينا والتقى السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا في إطار زيارته الرعوية والعلاجية الحالية للنمسا والتى تستمر عدة أسابيع.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
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