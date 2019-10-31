أورنج مصر ترعى «سباق ريد روك العالمي للشركات 2019»

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

هالة عبد الودود- أورنج

بعد النجاح الساحق الذي حققه سباق الشركات العام الماضي، على جميع المستويات الاجتماعية والتواصل ودعم روح الفريق والتسويق، تستضيف شركة ريد روك إنترناشيونال سباق الشركات الثاني برعاية شركة أورنج مصر. ويتماشى سباق الشركات 2019 مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، فيهدف السباق الذي أقيم بحديقة أبراج زيد بارك الشيخ زايد وترعاه شركة أورنج، إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته مليون جنيه من أجل تعليم 150 فتاة مصرية وتحويل أحلامهن إلى حقيقة، بالتعاون مع "إنجاز مصر".

ومن جانبها قالت دينا المفتي، مؤسسة إنجاز مصر: "إننا متحمسون للغاية لدعوة شركائنا للانضمام إلى سباق الشركات 2019 لمدة يوم كامل من الأنشطة المختلفة لدعم روح الفريق من أجل تقديم الدعم لقضية مهمة وهي تعليم ريادة الأعمال للفتيات في جميع أنحاء مصر". وشارك أكثر من 30 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة من المؤسسات

ومن جانبها قالت دينا المفتي، مؤسسة إنجاز مصر: "إننا متحمسون للغاية لدعوة شركائنا للانضمام إلى سباق الشركات 2019 لمدة يوم كامل من الأنشطة المختلفة لدعم روح الفريق من أجل تقديم الدعم لقضية مهمة وهي تعليم ريادة الأعمال للفتيات في جميع أنحاء مصر".



وشارك أكثر من 30 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة من المؤسسات من مختلف المجالات في هذا السباق، حيث قامت شركة ريد روك بدعوة نخبة من الشركات الكبيرة والمؤثرة في مصر للمشاركة في سباق الشركات، إيمانًا منها بأن جميع الشركات يمكنها التعاون لإحداث تغيير الى الأفضل. ولقد أشار فريق مجلة سكوب إمباير خلال سباق العام الماضي إلى أن "معظم الشركات لديها مبادرات مجتمعية أو بيئية للمساهمة في تحويل العالم إلى مكان أفضل".



أورنج هي الراعي البلاتيني للسباق، بالإضافة إلى ثلاثة رعاة رئيسيين، هم "الراعي الذهبي أبراج ZED الشيخ زايد، والراعي الفضي أوراسكوم للصناعات وبيبسيكو". ومن بين الرعاة الآخرين IDH، والشركة العربية للهندسة والتوزيع (Adeco) وPulse Studio.



ومن جانبه علق نادر موريس، الرئيس التنفيذي لشركة ريد روك العالمية، على هذا الحدث قائلا: "أؤمن بقوة العمل الجماعي؛ لذا دعونا نجتمع لمناقشة تلك القضية المهمة".



واستمر السباق، برعاية أورنج، يوما كاملا وتضمن السباق أنشطة مصممة خصيصًا لتعزيز التفاعل بين الفرق. وبما يتفق مع رؤية مصر لتعزيز التعليم، ستوجه الأموال التي تم جمعها للفتيات غير القادرات لمساعدتهن على تعلم الجوانب التجارية الأساسية، ومن ثم دعم تطورهن المهني. وفي المساء، عقب مرحلتين في السباق، تم تكريم جميع المشاركين في احتفال ختامي، وتم توزيع الميداليات على الفرق الفائزة، وألقت الأستاذة هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بشركة أورنج مصر، كلمتها التي عبرت فيها عن فخرها برعاية سباق الشركات للعام الثاني على التوالي.



وصرحت الأستاذة هالة عبد الودود قائلة: "يعد دعمنا لهذا السباق جزءًا لا يتجزأ من جهودنا لدعم التنمية المجتمعية المستدامة في مصر ويأتي ذلك تماشيا مع إستراتيجية أورنج التي تدعم تمكين المرأة وتعليمها. إننا نسعى دائمًا لدعم التعليم وتحسين بيئة العمل في المجتمع المصري".



وأضافت عبد الودود: "تسعى شركة أورنج دائمًا إلى التعاون والشراكة مع جمعيات رائدة مثل (إنجاز مصر) و(ريد روك) لمساعدتنا على تحقيق هدفنا لتعليم الفتيات المصريات".



وألقت دينا المفتي، المدير التنفيذي لشركة إنجاز، خطابًا وتسلمت شيكا بقيمة مليون جنيه من أورنج، الراعي البلاتيني، وألقت إحدى الفتيات اللاتي يتلقين الرعاية، الكلمة الختامية.



