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أورنج مصر ترعى «سباق ريد روك العالمي للشركات 2019»

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
هالة عبد الودود- أورنج
هالة عبد الودود- أورنج
بعد النجاح الساحق الذي حققه سباق الشركات العام الماضي، على جميع المستويات الاجتماعية والتواصل ودعم روح الفريق والتسويق، تستضيف شركة ريد روك إنترناشيونال سباق الشركات الثاني برعاية شركة أورنج مصر. ويتماشى سباق الشركات 2019 مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، فيهدف السباق الذي أقيم بحديقة أبراج زيد بارك الشيخ زايد وترعاه شركة أورنج، إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته مليون جنيه من أجل تعليم 150 فتاة مصرية وتحويل أحلامهن إلى حقيقة، بالتعاون مع "إنجاز مصر".
ومن جانبها قالت دينا المفتي، مؤسسة إنجاز مصر: "إننا متحمسون للغاية لدعوة شركائنا للانضمام إلى سباق الشركات 2019 لمدة يوم كامل من الأنشطة المختلفة لدعم روح الفريق من أجل تقديم الدعم لقضية مهمة وهي تعليم ريادة الأعمال للفتيات في جميع أنحاء مصر". وشارك أكثر من 30 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة من المؤسسات
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بطاقات-تموينية

الحكومة تمد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية نوفمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر أكتوبر، وأوضحت التموين في بيان صحفي أن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل محددات المرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلووات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013.
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وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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