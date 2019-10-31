بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

نادي الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي، اليوم الخميس، على ملعب النادى بـ100 عقبة، تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو، مدرب الفريق الأبيض، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات، حيث شهد التدريب غياب الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لوجودهم فى المنتخب الأولمبي، في حين شارك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.

وشارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في حين تغيب كل من المغربي خالد بوطيب لعدم وصوله للقاهرة، والثنائى التونسى فرجاني ساسي وحمدي النقاز، ومن المقرر وصول الثنائى للقاهرة اليوم للانتظام فى المعسكر. ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم، بالسادس من أكتوبر، يستمر لمدة أربعة أيام بداية