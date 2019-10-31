رياضة

بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي، اليوم الخميس، على ملعب النادى بـ100 عقبة، تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو، مدرب الفريق الأبيض، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات، حيث شهد التدريب غياب الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لوجودهم فى المنتخب الأولمبي، في حين شارك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.
وشارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في حين تغيب كل من المغربي خالد بوطيب لعدم وصوله للقاهرة، والثنائى التونسى فرجاني ساسي وحمدي النقاز، ومن المقرر وصول الثنائى للقاهرة اليوم للانتظام فى المعسكر. ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم، بالسادس من أكتوبر، يستمر لمدة أربعة أيام بداية
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محمد-عواد (2)

عواد يخوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابة الرقبة

خضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة اليوم الخميس، بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابته بمزق في الرقبة، حيث كان عواد تعرض للإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الذي حقق فيه الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على استاد السلام وهي المباراة التي تأهل الزمالك من خلالها إلى دور المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك مع كل من مازيمبي وزيسكو، أول أغسطس.
يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
فريق ليفربول

قرعة سهلة لدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات سهلة للكبار، إذ من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون، نظيره أوكسفورد، الذي أطاح بساندرلاند، على ملعب أكسفورد. وعلى ملعب أولد ترافورد، يستضيف مانشستر يونايتد، الذي أخرج تشيلسي، نظيره كولشيستر المتفوق على كرولي تاون، أما ثالثة المواجهات، فسيحل فيها ليفربول ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بعدما أخرج الأخير فريق وولفر هامبتون.
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ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في مران اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بتصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.
النقاز-ساسى

مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
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