رياضة

عواد يخوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابة الرقبة

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
محمد عواد
محمد عواد
خضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة اليوم الخميس، بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابته بمزق في الرقبة، حيث كان عواد تعرض للإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الذي حقق فيه الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على استاد السلام وهي المباراة التي تأهل الزمالك من خلالها إلى دور المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك مع كل من مازيمبي وزيسكو، أول أغسطس.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق، اليوم الخميس، بمدينة السادس من أكتوبر، يستمر لمدة أربعة أيام بدايةً من مساء اليوم الخميس، على أن يخوض الفريق ودية الإثنين المقبل على ملعبه مع جولدي الذي يقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة توقف الدورى. ويحتل
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أزمة التجنيد تبعد أيمن اشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
الزمالك -وجينيراسيون (7)

بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي، اليوم الخميس، على ملعب النادى بـ100 عقبة، تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو، مدرب الفريق الأبيض، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات، حيث شهد التدريب غياب الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لوجودهم فى المنتخب الأولمبي، في حين شارك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.
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يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور: رفضت تعطيل الفار بنهائي الكونفيدرالية

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق جينراسيون السنغالي انسحب مرتين من مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد عبر قناة الحدث اليوم. وقال رئيس القلعة البيضاء: "الفريق السنغالي انسحب مرتين بعدم حضوره إلى الملعب، ومقاطعته للاجتماع الفني للمباراة وتسجيل اعتراضه على نقلها إلى برج العرب أو عدم إبلاغه بذلك قبل 10 أيام، لقد تنازل عن حقه بهذه الخطوة، ولا أجد سببا أو مبررا أو دليلا لإعادة اللقاء، فهل حكم المباراة والمراقب وكاميرات التليفزيون الناقلة لها ذهبوا إلى برج العرب صدفة؟".
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مرتضى منصور: ممدوح عباس حرض جنش على التمرد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إغلاق ملف التعادل مع إف سي مصر بهدف لكل منهما بالجولة الثالثة للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك تأثر بغياب عدة نجوم مثلما تأثر الأهلي حين رحل عنه عبد الله السعيد، وخسر بخماسية في دوري أبطال إفريقيا. وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك سيفوز على إف سي مصر في لقاء الدور الثاني بالدوري بسبعة أهداف، خاصة أن هذا الفريق تعمد إضاعة الوقت في اللقاء الماضي، لافتا إلى أنه وقع عقوبات على لاعبي الأبيض.
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الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة مسابقات الكاف

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد. جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
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3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
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