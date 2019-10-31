عواد يخوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابة الرقبة

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

محمد عواد

خضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة اليوم الخميس، بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابته بمزق في الرقبة، حيث كان عواد تعرض للإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الذي حقق فيه الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على استاد السلام وهي المباراة التي تأهل الزمالك من خلالها إلى دور المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك مع كل من مازيمبي وزيسكو، أول أغسطس.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق، اليوم الخميس، بمدينة السادس من أكتوبر، يستمر لمدة أربعة أيام بدايةً من مساء اليوم الخميس، على أن يخوض الفريق ودية الإثنين المقبل على ملعبه مع جولدي الذي يقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة توقف الدورى. ويحتل