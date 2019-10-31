9X.. أول هاتف من هونر بكاميرا pop up وشاشة كاملة

كشفت HONOR عن اتفاقية مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب، إذ ستطلق الشهر المقبل ثاني بطولة للألعاب الإلكترونية honor turbo cup باستخدام هذه اللعبة

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

honor 9X

أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلا عن توفير تجربة مستخدم استثنائية، ويبرز الجهاز نظرا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، إذ يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، وبسعر أقل من 5000 جنيه، وتحرص الشركة باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.

ويعد إطلاق هاتف HONOR 9X شهادة على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي