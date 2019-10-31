9X.. أول هاتف من هونر بكاميرا pop up وشاشة كاملة
كشفت HONOR عن اتفاقية مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب، إذ ستطلق الشهر المقبل ثاني بطولة للألعاب الإلكترونية honor turbo cup باستخدام هذه اللعبة
تحرير:أحمد البرماوي
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
honor 9X
أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء.
ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلا عن توفير تجربة مستخدم استثنائية، ويبرز الجهاز نظرا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، إذ يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، وبسعر أقل من 5000 جنيه، وتحرص الشركة باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
ويعد إطلاق هاتف HONOR 9X شهادة على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي
ويعد إطلاق هاتف HONOR 9X شهادة على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، للحصول على صور فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية (120 درجة) تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.
ويتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، ما يوفر تجربة مشاهدة جيدة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه. وتم تصميمه بشاشة LCD، وهي واحدة من كبرى شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام. ويعد هذا ممكنا بفضل الآلية المنبثقة للكاميرا الأمامية، التي تختفي في الجهاز عند عدم الحاجة إليها.
وبالإضافة إلى الشاشة الأمامية الرائعة، يمتاز غلاف هاتف HONOR 9X الخلفي بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف الـX الديناميكي والفريد، وتلبيةً لمتطلبات المستخدمين المتطورة من حيث تصميم الهواتف الذكية، يتوفر هاتف HONOR 9X باللون الأزرق الياقوتي الرائع والأسود الفخم المفضل لدى الكثيرين.
كما يتميز هاتف 9x بعدة خصائص متميزة، منها غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد يبلغ سمكه 8.8 مم ومقبس سماعات مقاس 3.5 مم ومنفذ شحن USB من النوع C وكاميرا سيلفي تخرج للأعلى وبطارية بقوة 4.000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت.
وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وإفريقيا: "نؤمن في HONOR بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا".
وأضاف: "غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين. وصُمم هاتف HONOR 9X ببراعة وزود بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد وغير المسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي".
وعلى جانب آخر ومع انتشار الأجهزة المتصلة والذكية، تمهد HONOR الطريق لأجهزتها القابلة للارتداء عبر تقديم مجموعة السماعات اللا سلكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية. وحدّثت HONOR مؤخرا HONOR Band 5 بميزة جديدة كليا تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم (SpO2). وستتمكن HONOR Band 5 عند اقترانها بمتتبع معدل ضربات القلب من مساعدة المستخدم على التمرين بشكل أفضل وأكثر أمانا. وبفضل مستشعر تتبع الحركة ذي الـ6 محاور، وشاشة AMOLED، ستتصدر HONOR Band 5 قائمة الخيارات المعنية بممارسة الرياضة بشكل عصري.
وعلق كريس في هذا الإطار: "نشجع مستخدمينا على اتباع أنماط حياة نشطة عبر تبني نظام يومي بسيط للتمارين الرياضية في حياتهم اليومية. وكوننا علامة تجارية تقنية يحبها الشباب حول العالم، نؤمن بأهمية تكريس التكنولوجيا لتمكين مستخدمينا من اتباع أنماط حياة سعيدة وصحية. وتوفر أجهزتنا القابلة للارتداء تصاميم أنيقة تجعلها الرفيق المثالي والموثوق والمتطور للحفاظ على اللياقة البدنية".