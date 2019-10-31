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9X.. أول هاتف من هونر بكاميرا pop up وشاشة كاملة

كشفت HONOR عن اتفاقية مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب، إذ ستطلق الشهر المقبل ثاني بطولة للألعاب الإلكترونية honor turbo cup باستخدام هذه اللعبة
تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
honor 9X
honor 9X
أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلا عن توفير تجربة مستخدم استثنائية، ويبرز الجهاز نظرا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، إذ يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، وبسعر أقل من 5000 جنيه، وتحرص الشركة باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
ويعد إطلاق هاتف HONOR 9X شهادة على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي
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أسعار هواتف iphone 11 في مصر قبل طرحها رسميًا

في الساعة الأولى من صباح غدًا السبت تحتفل شركة أبل رسميًا ووكيلها في مصر تريد لاين، بطرح أحدث هواتفها في السوق المصري من سلسلة iphone 11 وهي السلسلة التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، وبدأت شركة تريد لاين الحجز المسبق للهواتف وأكدت الشركة أن الاقبال كبير على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب الأسعار المناسبة للسوق والمزايا التي تقدمها من تقسيط وتأمين على الشاشة ضد الكسر، ومن المقرر أن يشهد حفل الاطلاق اليوم حضور ممثلين من شركة أبل العالمية وممثلي شركة آراب بيزنس ماشين الوكيل الرسمي لأجهزة أبل بالشرق الأوسط، بجانب قيادات شركة تريد لاين.
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إيهاب مدحت: لهذه الأسباب أسعار أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا

قال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، إن أسعار سلسلة هواتف أيفون 11 في الوقت الحالي أرخص من أسعارها فى دول أوروبا وتقارب أسعار دول المنطقة، ولم تعد هناك فجوة في الأسعار بين مصر ودول الخارج، خاصة بعد اعتياد المستهلك المصري سعر الدولار في السنوات الأربع الماضية، موضحا أن هواتف أيفون 11 تعد أرخص سلسلة طرحتها أبل على مدار السنوات الأخيرة، وأن الضمان الذي يحصل عليه العميل في السوق المصرية ضروري جدا في حالات احتياجه للصيانة.
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بالـY Series| فيفو تكشف عن أول هواتفها الذكية في مصر

أعلنت شركة "فيفو- Vivo" بدء عملياتها التشغيلية رسميًّا في السوق المصري للهواتف الذكية، لتبدأ المسيرة بإطلاق سلسلة هواتف Y Series، أحدث سلسلة من هواتف فيفو الذكية في مصر، مع نية الشركة إطلاق باقة جديدة من المنتجات خلال الفترة المقبلة، وتتواجد Vivo حاليًّا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم، وتواصل جهودها للتواجد في أسواق أخرى وتقديم عروضها الفريدة، كما تدعم الشعور بالثقة في النفس والرغبة في التعبير عن الذات بين مزيد من الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال طرح منتجاتها فائقة الجودة وتطبيقاتها التكنولوجية المتطورة.
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