تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة
تحرير:أ.ش.أ
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
وزيرة البيئة
نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان اليوم الخميس، عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم في العمل البيئي لأنهم جزء مهم من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية..مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهائها وتشجيعها لكافة أبطال مصر
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان اليوم الخميس، عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم في العمل البيئي لأنهم جزء مهم من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية..مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهائها وتشجيعها لكافة أبطال مصر استعدادها لتقديم الدعم الكامل لهم لحماية البيئة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد سبق وان قابلت المغامر مازن حمزة متسلق الجبال من ذوي الهمم ووافقت على رعاية تسلق أول طفل من ذوي الهمم إلى جبل موسى بعد تدريبه و توفير له كافة الرعاية و التأمين وهو ما تم تنفيذه اليوم بنجاح بالتزامن مع تسلق 120 شابا من فريق زهرة المخيمات للجبل للتأكيد على وحدة وتضافر الشباب لحماية البيئة و دعم أقرانهم من ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية والرياضية و البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف لبناء الإنسان كأحد أسس التناغم مع الطبيعة في إطار خطة الحكومة لدمج كافة فئات المجتمع وخاصة الأجيال الناشئة و ذوي الهمم للتأكيد على دور الفرد و العمل التشاركي في حماية البيئة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعى البيئي لدى الأجيال الناشئة من أصحاب الهمم ودمجهم في العمل البيئي.