تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

وزيرة البيئة

نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان اليوم الخميس، عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم في العمل البيئي لأنهم جزء مهم من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية..مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهائها وتشجيعها لكافة أبطال مصر