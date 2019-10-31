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تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان اليوم الخميس، عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم في العمل البيئي لأنهم جزء مهم من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية..مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهائها وتشجيعها لكافة أبطال مصر
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هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
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فودافون تزرع مليون شجرة وتدعم أبحاث الزراعة الذكية

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