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نريد حله..احتجاجات بباكستان تطالب باستقالة عمران خان

تحرير:وكالات ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
عمران خان
عمران خان
تظاهر آلاف الباكستانيين، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، للمطالبة باستقالة الحكومة، ما يزيد الضغوط على رئيسها عمران خان الذي يسعى لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح. ويقود الاحتجاجات، فضل الرحمن زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، والذي يقول إن حكومة خان غير كفؤة وغير شرعية، وتم تنصيبها من قبل الجيش بعد انتخابات مزورة العام الماضي، مضيفًا: «أن هذه الحركة لن تتوقف إذا لم نحصل على النتائج المرجوة»، متابعًا: «نريد استقالة رئيس الوزراء، البرلمان بأكمله مزيف، نريد حله».
وأكد الحزبان المعارضان الرئيسيان في باكستان أنهما سيدعمان حملة فضل الرحمن ضد خان، رغم أنهما قالا إنهما لن يدعما أي إجراء غير دستوري، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.ميدانيا، تم إغلاق المدارس وبعض المكاتب في إسلام آباد، بينما كان المتظاهرون في طريقهم من مدينة لاهور الشرقية، وعززت الشرطة نقاط التفتيش واستقدمت
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احتجاجات العراق

15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.
طائرة-اسرائيلية

سقوط طائرة إسرائيلية قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها. ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
احتجاجات العراق

250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حريق-في-قطار الرياض-في السعودية (2)

ارتفاع عدد ضحايا حريق قطار باكستان لـ 73 قتيلا و30 جريحا

ارتفع عدد ضحايا حادث اشتعال نيران بقطار ركاب في باكستان اليوم الخميس، إلى 73 قتيلا و30 جريحا، إذ ذكرت هيئة السكك الحديدية الباكستانية، أن قطار الركاب كان في طريقه إلى مدينة راولبندي قرب العاصمة إسلام آباد قادما من مدينة كراتشي جنوب البلاد، عندما اشتعلت النيران في ثلاث عربات من القطار بسبب انفجار اسطوانة غاز استخدمها الركاب لإعداد الإفطار، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. وكانت آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات الباكستانية قد أشارت إلى مصرع 62 شخصا وإصابة العشرات جراء حريق القطار، ومن بين الضحايا نساء وأطفال.
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انفجار-قطار-في-باكستان

بسبب الإفطار.. مصرع 62 شخصا في حريق قطار بباكستان

لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اندلاع حريق بأحد القطارات اليوم الخميس بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.
التظاهر -في -لبنان (9)

لبنان: مخزون القمح لا يكفي أكثر من 20 يومًا

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يوما فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين. ودعا تجمع المطاحن في بيان اليوم الأحد، جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.
صحف

صحف عربية: ساعات حاسمة ببيروت ومدينة أشباح في العراق

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، حيث يشهد البلدان احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، كما استعرضت الصحف الشأن اليمني، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوادر انشقاق في تيار عون.. والجيش يتدخل لفتح الطرقات"، أن الاحتجاجات الشعبية أظهرت خلافات "التيار الوطني الحر" المتفاقمة إلى العلن، وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام، من تكتل "لبنان القوي".
مظاهرات العراق

مقتل وإصابة العشرات في ثاني يوم من احتجاجات العراق

قتل 67 شخصا على الأقل وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي مسعى لاحتواء العنف، أمر رئيس الوزراء العراقي مساء السبت جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد ومدينة الناصرية بجنوب البلاد. وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إنه تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات. وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات.
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