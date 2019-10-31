نريد حله..احتجاجات بباكستان تطالب باستقالة عمران خان

تحرير:وكالات ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عمران خان

تظاهر آلاف الباكستانيين، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، للمطالبة باستقالة الحكومة، ما يزيد الضغوط على رئيسها عمران خان الذي يسعى لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح. ويقود الاحتجاجات، فضل الرحمن زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، والذي يقول إن حكومة خان غير كفؤة وغير شرعية، وتم تنصيبها من قبل الجيش بعد انتخابات مزورة العام الماضي، مضيفًا: «أن هذه الحركة لن تتوقف إذا لم نحصل على النتائج المرجوة»، متابعًا: «نريد استقالة رئيس الوزراء، البرلمان بأكمله مزيف، نريد حله».

وأكد الحزبان المعارضان الرئيسيان في باكستان أنهما سيدعمان حملة فضل الرحمن ضد خان، رغم أنهما قالا إنهما لن يدعما أي إجراء غير دستوري، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.ميدانيا، تم إغلاق المدارس وبعض المكاتب في إسلام آباد، بينما كان المتظاهرون في طريقهم من مدينة لاهور الشرقية، وعززت الشرطة نقاط التفتيش واستقدمت