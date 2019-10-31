باحث قومي: معظم الضباط الأحرار كانوا ينتمون لـ«الإخوان»

تحرير:إسلام الشاذلي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

الإخوان

كشف اللواء حمدي لبيب، باحث قومي وتاريخي، أن الإخوان بدأوا ينتشرون في الدول العربية اعتبارًا من 1942، منوها بأن الضباط الأحرار في مصر كانوا لهم اتجاهات مختلفة، ولكن معظمهم كان تبع الإخوان المسلمين، مثل خالد محي الدين، ومحمد نجيب. وقال لبيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مر بمرحلتين، حيث نشأت في 22 مارس 1928 بواسطة حسن البنا، وبدعم من القوات الإنجليزية، بهدف تسييس الدين، والوصول إلى الحكم.

وأضاف أن الإخوان أرسلوا إلى الراحل جمال عبد الناصر، يطالبوه بعودة الجيش إلى ثكناته، بصفتهم أنهم القوة الشعبية الموجودة، فضلا عن مطالبتهم بأن الجيش يعرض قراراته أولا على مرشد الجماعة، وهو ما رفضته الجماعة، فاستمر الحكم العسكري بهدف حماية البلد من الحكم الإخواني، لافتا إلى أن الإخوان استغلوا الحرية السياسية