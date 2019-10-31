سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأجواء مستقرة تمامًا، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، باستثناء درجة الحرارة الصغرى التي تنخفض من 19-20 درجة في الساعات المتأخرة من الليل.

حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
قيادات الإخوان

باحث قومي: معظم الضباط الأحرار كانوا ينتمون لـ«الإخوان»

كشف اللواء حمدي لبيب، باحث قومي وتاريخي، أن الإخوان بدأوا ينتشرون في الدول العربية اعتبارًا من 1942، منوها بأن الضباط الأحرار في مصر كانوا لهم اتجاهات مختلفة، ولكن معظمهم كان تبع الإخوان المسلمين، مثل خالد محي الدين، ومحمد نجيب. وقال لبيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مر بمرحلتين، حيث نشأت في 22 مارس 1928 بواسطة حسن البنا، وبدعم من القوات الإنجليزية، بهدف تسييس الدين، والوصول إلى الحكم.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

تسلق أول طفل من ذوي الهمم جبل موسى للترويج للسياحة

نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوي الهمم و فريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعما للعمل البيئي وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم و الشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و بحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل و قيادات الوزارة المعنية.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار» يعلن موعد طرح وحدات سكنية بالوجه البحري والقناة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قيام الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم "3غرف - بمساحة تصل إلى90 م2"، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات "الشرقية– الإسكندرية – الدقهلية –الإسماعيلية – كفر الشيخ –المنوفية – البحيرة – الغربية". وقال الدكتور عاصم الجزار في بيان اليوم الخميس، إنه يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 10 نوفمبر المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، اليوم الأربعاء، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
امطار -في -القاهرة (1)

لتجنب خطر الأمطار.. الحكومة تحذر المواطنين من 9 أماكن

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (4)

«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
طقس-برد-شتاء-امطار-فى-القليوبية (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]