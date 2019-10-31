البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

أمطار - أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأجواء مستقرة تمامًا، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، باستثناء درجة الحرارة الصغرى التي تنخفض من 19-20 درجة في الساعات المتأخرة من الليل.



