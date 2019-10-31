بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.

اتجهت تعاملت الأجانب والعرب للشراء، وبلغت مشترياتهم 16 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين وسط تداولات تجاوزت لامست المليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 247 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 171 شركة.وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات،